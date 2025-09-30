الحرارة إلى انخفاض وأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة اليوم، لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية والوسطى، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر في تلك المناطق، مع بقاء الأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وفي المساء يكون الجو لطيفاً بشكل عام، ويصبح مائلاً للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر وخاصة على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الساحلية والوسطى والشمالية، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق معتدلة مع هبات تتجاوز 70 كم/سا في المنطقة الوسطى، وتتجاوز 60كم/سا في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية، وتثير الغبار في المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط إلى ارتفاع الموج.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة ليوم الثلاثاء:

دمشق29 / 17
القنيطرة25 / 15
درعا29 / 18
السويداء24 / 16
حمص29 / 16
حماة28 / 19
اللاذقية29 / 22
طرطوس30 / 22
حلب29 / 19
إدلب28 / 19
دير الزور33 / 21
الرقة32 / 18
الحسكة32 / 18
