التجارة الداخلية بحماة تفتتح مسلخ لحوم بمعدات حديثة في مدينة صوران

حماة-سانا

افتتحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة اليوم الأربعاء مسلخاً للحوم في مدينة صوران بريف حماة الشمالي، بهدف خدمة الجزارين والمستهلكين، بما يضمن الحصول على لحوم صالحة للاستهلاك دون أي تلوث أو عدوى مرضية أوغش.

وأوضح رئيس شعبة حماية المستهلك في منطقة محردة وصوران خالد الزرزور لمراسل سانا أن افتتاح المسلخ ضروري لتحقيق السلامة الصحية للحوم الذبائح، ومنع ذبحها خارج المسلخ، حيث يقوم الطبيب البيطري والمراقب الصحي، بإجراء الفحص للمواشي قبل الذبح وللحومها بعد الذبح، ويقوم بوضع الختم الصحي عليها، ويتم نقلها إلى محلات البيع المخصصة.

ويخدم المسلخ الأهالي من منطقة صوران وطيبة الإمام ومعردس ومورك وما حولها من مزارع، وفق الزرزور، مبيناً أن مساحة المسلخ نحو 150 متراً مربعاً، ويضم أقسام، ذبح وسلخ وتنظيف ومعاينة وفحص ودمغ.

ولفت صاحب ملحمة في مدينة صوران سيف الدين المحمد علي إلى أهمية المسلخ في ذبح رؤوس الأغنام والأبقار والماعز وغيرها، وفق أحدث الأساليب التي تراعي القواعد الصحية والفنية، بما يضمن سلامة مستهلكيها، و العاملين بمهنة الجزارة.

ولفت أحمد الفهد من صوران إلى أن وجود المسلخ يمكن الأهالي من شراء واستهلاك لحوم خالية من الأمراض وسليمة صحياً.

ويعد مسلخ اللحوم في صوران أول مسلخ فني من نوعه في المنطقة، تتوافر فيه معدات وآلات لذبح وفحص وتحضير الذبائح بطرق صحية.