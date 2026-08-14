استبدال خطوط الصرف الصحي بطول 1500 متر في مدينة الطبقة بريف الرقة

الرقة-سانا

تواصل الدائرة الفنية في مجلس مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة، بالتعاون مع منظمة “كير”، تنفيذ مشروع استبدال خطوط الصرف الصحي الذي بدأ في الثالث من الشهر الجاري، بهدف تطوير الشبكات ومعالجة الأعطال الناتجة عن تهالك الخطوط القديمة.

وتشمل الأعمال استبدال خطوط الصرف الصحي في 11 شارعاً ضمن أحياء الرافدين والأول والثالث والبحيرة، بطول يصل إلى نحو 1500 متر، باستخدام قساطل بولي إيتيلين، بهدف تعزيز كفاءة الشبكة، وتحسين تصريف مياه الصرف الصحي.

وقال نائب رئيس مجلس مدينة الطبقة عبد الإله العطية لمراسل سانا: إن “نسبة الإنجاز في المشروع بلغت نحو 30 بالمئة، فيما تبلغ مدة التنفيذ نحو 45 يوماً”، موضحاً أن المشروع يأتي لمعالجة مشكلات الانسدادات وطفح مياه الصرف الصحي الناجمة عن تضرر الخطوط القديمة.

وبيّن العطية أن وجود البنية التحتية القائمة يشكل أحد أبرز التحديات أمام تنفيذ الأعمال، إلى جانب الحرص على الحفاظ على انسيابية حركة المواطنين وتأمين سلامتهم خلال أعمال الحفر والردم، مؤكداً اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأشار إلى أن المشروع يُعد من أعمال الاستبدال المتكاملة، ويختلف عن أعمال الصيانة الدورية للشبكة التي تشمل التعزيل والضغط.

ولفت إلى أن الدراسات التي تقدمها اللجان الفنية ستحدد الأعمال اللاحقة، بما يسهم في تحسين واقع شبكة الصرف الصحي في المدينة.

وتأتي أعمال استبدال خطوط الصرف الصحي ضمن جهود مجلس مدينة الطبقة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الشبكة، ولا سيما في المناطق التي تعاني من تهالك الخطوط وما ينتج عنه من انسدادات وطفح لمياه الصرف الصحي، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.