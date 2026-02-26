الأمن الداخلي بحمص يقبض على عصابة سرقة مركبات ويستعيد السيارات قبل تفكيكها

حمص-سانا

ألقت مديرية أمن الجنوب في مدينة حمص، القبض على أفراد عصابة متخصِّصة في سرقة المركبات وتفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار في الأسواق المحلية ضمن المحافظة.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن العملية جاءت استناداً إلى معلومات موثوقة، حيث باشرت وحدات المديرية إجراءاتها الميدانية على الفور ونفذت عملية نوعية استهدفت العصابة، ما أسفر عن إلقاء القبض على جميع أفرادها، وذلك عقب متابعة دقيقة ورصد منهجيّ لتحركاتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن وحدات المديرية ضبطت أربع مركبات مسروقة قبل تفكيكها أو التصرّف بها، حيث جرت مصادرتها أصولاً وتسليمها إلى فرع مباحث المرور في المحافظة، مع إحالة المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

وكانت محافظة حمص أعلنت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، أن قوى الأمن الداخلي بالمدينة أحبطت محاولة سرقة أحد المحلات التجارية، وألقت القبض على المتورطين.