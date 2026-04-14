وزارة الطوارئ تحذر من زيادة تدفق سد كديران وارتفاع منسوب مياه الفرات في الرقة

الرقة-سانا

حذّرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ومديرية الموارد المائية في محافظة الرقة، من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات خلال الأيام القادمة، نتيجة زيادة تدفق المياه من سد كديران الواقع غرب المحافظة، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الـ 14 من نيسان.

ودعت الدائرة الأهالي إلى الإسراع في سحب ورفع المعدات الزراعية القريبة من ضفاف النهر، تجنباً لتعرضها للتلف، لافتةً إلى أن ارتفاع منسوب المياه سيستمر لفترة تتراوح بين 7 و10 أيام، بالتزامن مع استمرار فتح بوابات السد.

كما حذّرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب من مخاطر التنقل بين ضفتي النهر عبر الجسور المؤقتة أو الترابية، وتجنب استخدامها إلى حين عودة منسوب المياه إلى مستواه الطبيعي، والتأكد من سلامة هذه المعابر.

وأوضحت أن المناطق الواقعة على ضفاف نهر الفرات بعد السد ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً في كمية المياه، وأن هذه الزيادة لا تشكل أي خطر على القرى والبلدات الممتدة على طول مجرى النهر.

وسد كديران (المعروف أيضاً بسد المنصورة)، هو منشأة مائية تقع على نهر الفرات في ريف الرقة الغربي، ويحتوي على 3 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية.