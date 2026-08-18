قوى الأمن بدرعا تقبض على “مصعب أبو ركبة” بعد فراره من حكم قضائي بالنمسا

درعا-سانا



ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، القبض على المقدم السابق في فرعي الأمن الجنائي والسياسي بالرقة إبان النظام البائد، المدعو مصعب أحمد أبو رُكبة.

​وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن التحقيقات أثبتت تورط الموقوف بممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين، حيث أُدين بتلك الجرائم في النمسا وصدر بحقه مؤخراً حكم قضائي بالسجن لثماني سنوات، إلا أنه فرّ قبل تنفيذ العقوبة وتسلل بطريقة غير شرعية إلى الأراضي السورية، ليتم رصده وتوقيفه في مدينة نوى.

​وأشارت إلى أنه جرت إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، تمهيداً لتقديمه إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

وكانت المحكمة الإقليمية الجنائية في العاصمة النمساوية ‏فيينا أصدرت في تموز الماضي، حكماً يقضي بإدانة ‏الضابطين ‌‏السابقين في أجهزة أمن النظام البائد، خالد ‏الحلبي ومصعب أبو ركبة، والحكم على كل منهما ‏بالسجن لمدة ثماني سنوات، إثر ‌‏ثبوت تورطهما في ‏ارتكاب جرائم تعذيب وانتهاكات بحق معتقلين في ‏محافظة الرقة بين عامي 2011 و2013 ، إلا أن أبو ‌‏ركبة ‏غادر النمسا أثناء فترة استئناف ‏الحكم الصادر بحقه وعاد الى سوريا.