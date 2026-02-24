الجو غائم جزئياً وفرصة لهطل أمطار في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها أو أعلى بقليل، ويستمر الجو غائماً جزئياً بشكلٍ عام، مع بقاء فرصة لهطل أمطار محلية في أجزاء من المناطق الساحلية، والوسطى، والشرقية، والجنوبية، والقلمون.

وبحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، تكون الهطولات مصحوبة بالرعد أحياناً، وخاصةً في المنطقة الساحلية والشرقية، وأجواء مغبرة في المناطق الشرقية مساءً.

الرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا أحياناً، وخاصةً في المناطق الجنوبية، والوسطى، والمرتفعات الساحلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج ليلاً.

يذكر أن سوريا تشهد بدءاً من مساء غد الأربعاء حتى صباح بعد غد الخميس، هطولات مطرية غزيرة على أجزاء من البلاد، تعقبها حركة رياح نشطة مع هبات قوية إلى عاصفة نهار الخميس على عموم المناطق، وبحر مضطرب عالي ارتفاع الموج، وأجواء مغبرّة في مناطق الجزيرة والشرقية والبادية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية: