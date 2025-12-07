اجتماع موسع لأئمة وخطباء دمشق وريفها للتأكيد على دور المساجد في تعزيز الأمن والانتماء الوطني

photo 2025 12 06 23 37 38 اجتماع موسع لأئمة وخطباء دمشق وريفها للتأكيد على دور المساجد في تعزيز الأمن والانتماء الوطني

دمشق-سانا

انعقد اليوم اجتماع موسع ضم أئمة وخطباء مساجد دمشق وريفها في جامع سعد بن معاذ.

وحضر الاجتماع المفتي العام للجمهورية الشيخ أسامة الرفاعي، ووزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، ووزير الداخلية أنس خطاب، ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي ومحافظ ريف دمشق عامر الشيخ، وعدد من الشخصيات الرسمية والدينية.

وناقش الحضور دور المساجد في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز الوعي المجتمعي في مرحلة البناء، مع التأكيد على مسؤولية العلماء والدعاة في الحفاظ على النسيج الوطني ونشر قيم الاعتدال والانتماء.

يُذكر أن الاجتماع تم بدعوة من وزير الأوقاف بمناسبة مرور عام على ما وصفه بـ “الفتح المبين” وفق ما نشرت الوزارة على قناتها في التلغرام، وذلك لمناقشة نتائج أعمال العام الماضي والخطط المستقبلية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتكريس دور المؤسسات الدينية في بناء المجتمع وترسيخ مقوماته الوطنية، وهو امتداد لسلسلة لقاءات تؤكد على دور المسجد كمنارة للوعي والوسطية.

photo 2025 12 06 23 37 19 اجتماع موسع لأئمة وخطباء دمشق وريفها للتأكيد على دور المساجد في تعزيز الأمن والانتماء الوطني
photo 2025 12 06 23 37 40 اجتماع موسع لأئمة وخطباء دمشق وريفها للتأكيد على دور المساجد في تعزيز الأمن والانتماء الوطني
وزير الدفاع يستقبل وفداً من وجهاء جرمانا
مدير حماية المستهلك لـ سانا: نسبة إعادة تأهيل المسالخ في المحافظات السورية وصلت إلى 70 بالمئة
وزارة النقل ومحافظة ريف دمشق تبحثان التعاون لتحسين البنية التحتية للطرق في المحافظة
السورية للاتصالات تبدأ عملية تمديد وتوصيل لأربعة كابلات جديدة في مدينة طرطوس
سد بلّوران… مورد مائي ومقصد سياحي في ريف اللاذقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك