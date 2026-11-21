نيويورك-سانا



دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خليل الرحمن إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، وضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم بصورة آمنة وطوعية وكريمة، مؤكداً ضرورة تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية وتحقيق العدالة للضحايا.



ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة، عن المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة ميليسا سامرز قولها أمس الجمعة: إن الرحمن زار مخيمات اللاجئين الروهينغا في منطقة كوكس بازار ببنغلاديش، خلال عودته من مؤتمر المناخ في تركيا، وذلك بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية بشأن مسؤولية ميانمار عن ارتكاب إبادة جماعية بحقهم.



وقال الرحمن، في كلمة أمام اللاجئين: إن ما تعرضوا له عام 2017 كان إبادة جماعية، مشيراً إلى أن المحكمة خلصت إلى أن قوات الأمن في ميانمار قتلت أعداداً كبيرة من الروهينغا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة، واستهدفت النساء والأطفال ودمرت قرى.



وطالب الرحمن ميانمار باتخاذ إجراءات فورية وفعالة للتحقيق مع المشتبه بارتكابهم هذه الجرائم ومحاسبتهم، ومعالجة أوجه القصور في تشريعاتها الوطنية، وتقديم ضمانات بعدم تكرار الانتهاكات، داعياً المجتمع الدولي إلى العمل لضمان تنفيذ حكم المحكمة والامتثال للقانون الدولي.



وشدد الرحمن على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الروهينغا إلى ديارهم، بما يضمن سلامتهم وكرامتهم وحمايتهم من التمييز وحرية حركتهم ومشاركتهم في القرارات المتعلقة بمستقبلهم، مؤكداً أهمية تقديم تعويضات حقيقية تساعد الناجين على استعادة الشعور بالأمان والأمل والكرامة.



وكانت محكمة العدل الدولية قضت الخميس الماضي بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين، خلال العمليات العسكرية التي شهدتها عام 2017، مؤكدة مسؤولية السلطات عن قتل آلاف المدنيين وارتكاب أعمال عنف جنسي وتدمير قرى وتجمعات سكنية.