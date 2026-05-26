حركة عبور كثيفة في منفذ السلامة الحدودي مع تركيا تزامناً مع عطلة عيد الأضحى

حلب-سانا

يشهد منفذ السلامة الحدودي مع تركيا حركة عبور كثيفة، وإقبالاً متزايداً من السوريين القادمين إلى بلدهم لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك بين أهلهم وذويهم، وسط جهود متواصلة تبذلها كوادر المنفذ لضمان انسيابية الحركة، وتسهيل إجراءات الدخول.

وأوضح رئيس قسم العلاقات العامة في منفذ السلامة حسان حاج علي، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن المنفذ يواصل استقبال السوريين القادمين لقضاء إجازة العيد داخل سوريا، مشيراً إلى أن العمل مستمر على مدار الساعة من خلال استنفار كوادر قسم شؤون المسافرين بهدف تسريع إجراءات العبور ومنع حدوث الازدحام.

وأضاف حاج علي: إن إدارة المنفذ اتخذت إجراءات تسهيلية، بينها إعفاء السوريين القادمين بسياراتهم الخاصة من الرسوم والسماح لهم بإدخال مركباتهم والمكوث داخل الأراضي السورية لمدة شهرين دون رسوم، في إطار تشجيع السوريين على زيارة بلادهم خلال فترة العيد.

وبيّن حاج علي أن عدد القادمين عبر المنفذ ارتفع بشكل ملحوظ مع اقتراب عيد الأضحى، حيث يبلغ متوسط عدد الداخلين إلى الأراضي السورية نحو خمسة آلاف مسافر يومياً، مؤكداً استمرار تقديم التسهيلات اللازمة لضمان سرعة إنجاز المعاملات وراحة المسافرين.

وعبّر عدد من القادمين عن سعادتهم بالعودة إلى سوريا وقضاء العيد بين ذويهم بعد سنوات طويلة من الغياب.

وعبّر إسلام عبروش، القادم من هولندا إلى مدينة عفرين، عن فرحته الكبيرة بزيارة سوريا بعد غياب استمر نحو 14 عاماً، فيما أوضح حسن حايك، القادم من تركيا إلى مدينة حريتان بريف حلب الشمالي، أنه يعود لقضاء أول عيد في سوريا بعد تسع سنوات من الغياب، مؤكداً أن مشاعر الفرح بلقاء الأهل والأقارب ومشاركة أجواء العيد لا توصف.

بدوره، أشار محمد شيخ أحمد، القادم من منطقة أعزاز، إلى أن التسهيلات المقدمة تشجع أبناء البلاد في الخارج على العودة وزيارة مناطقهم، كما أكدت نازلية عفريني، القادمة من تركيا، أن زيارتها لسوريا تحمل طابعاً استثنائياً بعد سنوات طويلة من الغياب عن الأهل ومشاركة العيد معهم.

ويواصل منفذ السلامة الحدودي استقبال آلاف السوريين القادمين من مختلف الدول، ضمن خطة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية الرامية إلى تسهيل حركة العبور وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين خلال موسم عيد الأضحى المبارك.