الثورة السورية في عامها الخامس عشر.. تضحيات حاضرة و رؤية تتجدد لبناء المستقبل

دمشق-سانا

في الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق الثورة السورية، تتقاطع المواقف الوطنية والدولية لتبرز أهمية هذه المحطة، التي شكّلت تحولاً عميقاً، في الوعي الجمعي ومسار بناء الدولة الحديثة.

وتستحضر المؤسسات الوطنية في هذه المناسبة، تضحيات السوريين وشهدائهم، بينما تجدد دول عدة، بينها فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، دعمها لحقوق السوريين ومسار العدالة الانتقالية، في مشهد يعكس حضور الثورة في الذاكرة الوطنية والخطاب الدولي، ويمنح الذكرى بعداً إضافياً يرتبط بإعادة البناء وترسيخ الاستقرار وصياغة مستقبل يليق بتضحيات السوريين.

وبهذه المناسبة شدد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، على أن أعظم عرفان لتضحيات السوريين هو بناء سوريا التي حلم بها الشعب، وقال:

“لا تزال هتافات الحرية والكرامة تتردد في الأزقة والساحات، وتلهمنا مسؤولية مواصلة البناء”.

التزام وطني بمواصلة العمل من أجل ترسيخ الاستقرار

وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة أكد أن ذكرى الثورة مناسبة لتجديد العهد للشهداء، الذين رسمت دماؤهم طريق الحرية، وقال: “نقف بإجلال أمام تضحيات شعبنا وشهدائنا… ونجدّد عهد المسؤولية بأن نبقى على قدر الأمانة في الدفاع عن سوريا وشعبها”.

وبهذه المناسبة، اعتمد الجيش العربي السوري منصة إدارة العمليات العسكرية قناةً رسميةً له، مؤكداً أن إطلاقها يأتي توثيقاً للمسار وترسيخاً للاستقرار.

من جهته أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى، أن مسمّى “ثورة الكرامة” هو الأكثر تعبيراً عن نضالات السوريين ومساعيهم لبناء دولة تقوم على المواطنة المتساوية.

وأوضح أن الثورة حملت تسميات متعددة تعكس تعقيد مساراتها وحجم التضحيات التي قدّمها السوريون، إلا أن الاسم الذي أطلقه أبناء درعا في الـ 18 من آذار يبقى الأشد دلالة على جوهر مطالبهم بالحرية والكرامة.

وزير الطاقة محمد البشير أكد حرص الوزارة على استعادة حقوق العاملين المفصولين بسبب انحيازهم للثورة، موضحاً أنه تم توقيع 3877 عقد عودة، واستكمال تصفية حقوق 4359 حالة، مع متابعة بيانات 2523 طلباً تمهيداً لإعادتهم إلى مواقعهم.

ورأى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، أن الثورة السورية تمثل ملحمة على طريق الحرية بدأت قبل 15 عاماً، وكتبها السوريون بدمائهم وعذاباتهم وتضحياتهم، موجهاً التحية إلى “كل من قدّم عوناً، وأنقذ حياة، وعلّم جيلاً، وطبّب جراحاً”، في إشارة إلى الجهود التي رافقت مسيرة الثورة على مختلف المستويات.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قوات، أكدت أن تضحيات الشعب السوري وصبره شكّلا الركيزة الأساسية لانتصار ثورته التي انطلقت قبل خمسة عشر عاماً، مشيرةً إلى أن السوريين وقفوا في وجه الظلم حين كان الصمت أسهل، وصمدوا رغم الخسارة والتعب والقهر دون أن يخفت صوتهم.

مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن إبراهيم علبي، أوضح في كلمته أمام المجلس اليوم، أن السوريين قبل خمسة عشر عاماً “انتفضوا ورفعوا صوتهم مطالبين بالحرية والكرامة والعدالة”، مشدداً على أن تلك اللحظة شكّلت بداية مسار طويل دفع خلاله السوريون أثماناً باهظة من الدماء والمعاناة والتهجير والاعتقال.

وفي السياق ذاته، شدّد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ على أن ذكرى انطلاق الثورة السورية ليست حدثاً عابراً، بل محطة مفصلية حين قرر الشعب أن صوته لا يمكن أن يُحبس، وأن كرامته حق لا يقبل التأجيل، لافتاً إلى أن إرادة الحرية غلبت عقود القهر وفتحت الطريق أمام مسار وطني جديد.

وفي السويداء، اعتبر المحافظ مصطفى البكور أن سوريا ما بعد التحرير وطن لكل السوريين، وقال: “نستلهم من ثورتنا معاني الوحدة… والكرامة التي انتزعناها، سنصونها بالعمل والبناء معاً”.

بدورها، أكدت نقابة المهندسين الزراعيين في سوريا على التمسك بمبادئ الثورة والاستمرار في الدفاع عن قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، والعمل على تفعيل دور القطاع الزراعي وحماية الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي.

وبيّن رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، أن العدالة هي الطريق نحو مستقبل يليق بتضحيات السوريين، مؤكداً أن العدالة لن تكون انتقامية، بل قائمة على كشف الحقيقة والمساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

كما أكد الاتحاد العام لنقابات العمال، أن ذكرى الثورة محطة وطنية فارقة، مجدداً التزامه بالمشاركة في إعادة الإعمار وصون حقوق العمال وتعزيز دور النقابات في بناء سوريا الجديدة.

وفي سياق متصل، أصدرت المؤسسة السورية للبريد، اليوم الأربعاء، أول طابع بريدي تذكاري بمناسبة الذكرى الـ 15 لانطلاق الثورة السورية.

وبمناسبة ذكرى انطلاق الثورة، أضاءت الهيئة العامة للطيران المدني شاشة الرحلات في مطار حلب الدولي برحلة رمزية تحمل اسم “الثورة السورية”، في مبادرة تعكس رمزية المناسبة.

كما استعادت الأوساط الشعبية لافتات كفرنبل التي شكّلت رمزاً للوعي الشعبي وروح الثورة السلمية، ورسخت مكانتها كأيقونة في الذاكرة السورية.

وشهدت المحافظات السورية، احتفالات كبيرة احتفاء بالذكرى الخامسة عشرة للثورة السورية، واستذكرت تضحيات شهدائها.

المواقف الدولية لم تغب عن الذكرى، إذ أكدت فرنسا في بيان رسمي دعمها لحقوق السوريين، معتبرة أن الثورة السورية “تذكير دائم بتطلعات شعب قدّم تضحيات كبيرة من أجل الحرية”.