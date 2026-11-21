لندن-سانا



يواصل العلماء والأطباء أبحاثهم لدراسة سلالة بونديبوجيو النادرة من فيروس إيبولا، في محاولة لفهم أسباب انتشارها السريع وتحسين سبل احتواء التفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط تحديات تتعلق بصعوبة التشخيص ومحدودية البيانات، وارتفاع معدلات الوفيات بين الأطفال.



ونقلت وكالة رويترز عن خبراء ومسؤولين في منظمة الصحة العالمية والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قولهم أمس الجمعة: إن التفشي سجل أكثر من 11 ألف إصابة و5500 وفاة، مشيرين إلى أن سلالة بونديبوجيو انتشرت بوتيرة أسرع بنحو الضعف مقارنة بتفشي إيبولا في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016، ولا يتوفر حتى الآن لقاح أو علاج معتمد لمكافحتها.

صعوبات التشخيص وانتشار العدوى

أوضح الخبراء أن النزف، الذي يعد من أعراض إيبولا في الحالات الشديدة، أقل شيوعاً في تفشي سلالة بونديبوجيو، إذ يظهر لدى ما بين 5 و10 بالمئة فقط من الحالات المؤكدة، وفق ياب بوم، نائب المسؤول عن حالات تفشي إيبولا في المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وأشار بوم إلى أن تشابه أعراض المرض مع أمراض أكثر شيوعاً، مثل الملاريا، إلى جانب الصعوبات المبكرة في التشخيص، أسهما في تأخر اكتشاف التفشي، موضحاً أن الاختبارات المصممة للكشف عن سلالات أخرى من إيبولا لا تكشف بالضرورة سلالة بونديبوجيو.



وأضاف أن نحو 70 بالمئة من المرضى يتوفون في مجتمعاتهم المحلية وليس داخل مراكز الرعاية الصحية، ما يزيد صعوبة رصد الإصابات وتتبع انتشار الفيروس.

الأطفال الأكثر تأثراً

فيما يتعلق بالأطفال، قالت المسؤولة عن حالات تفشي إيبولا في منظمة الصحة العالمية كاثرين سمولوود: إن الأعراض المعوية أكثر شيوعاً لديهم من الحمى، الأمر الذي يعقّد التشخيص والعلاج المبكرين.



ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة الكونغولية ومنظمة الصحة العالمية، التي أوردتها رويترز، سُجلت 1207 إصابات مؤكدة بين الأطفال دون الخامسة، توفي منهم 844 طفلاً، أي ما يقارب سبعة من كل عشرة، مقارنة بمعدل وفيات يبلغ نحو 50 بالمئة بين البالغين.



ولفت الخبراء إلى أن فهم الآثار طويلة الأمد للعدوى ومدى انتشار الحالات الخفيفة لا يزال يتطلب مزيداً من البحث، فيما أفادت منظمة الصحة العالمية بانضمام نحو 700 ناجٍ إلى دراسات وبرامج دعم.



ويمثل تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تحدياً صحياً وإنسانياً معقداً، في ظل تداخل انتشار الأمراض المعدية مع النزاعات المسلحة والنزوح وضعف الخدمات الصحية في عدد من المناطق.