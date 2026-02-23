وزارة الطاقة تدعو المفصولين من “السورية للبترول” لاستكمال إجراءات عودتهم للعمل

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الطاقة اليوم الإثنين، عن قوائم بأسماء مجموعة من العاملين المفصولين من الشركة السورية للبترول التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية سابقاً بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، داعيةً إياهم إلى مراجعة المواقع المحددة بجانب كل اسم لاستكمال إجراءات عودتهم للعمل.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن موعد المراجعة يبدأ من يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ 25 شباط الجاري، خلال ساعات الدوام الرسمي من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 2.30 ظهراً.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات التنظيمية التمهيدية لاستكمال المراحل القانونية والإدارية اللازمة، بما يضمن إعادة الحقوق الوظيفية لأصحابها وفق الأصول النافذة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمعنيين الاطلاع على قوائم الأسماء، عبر قناتها الرسمية على تلغرام، من خلال الرابط.



وتؤكد الوزارة أنها مستمرة في معالجة جميع الطلبات المقدمة، وتسعى بشكل كامل لضمان العودة الكريمة لجميع المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية المباركة، لضمان حقوقهم والاستفادة من خبراتهم.