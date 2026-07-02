وزير الطوارئ يعزي أسر ضحايا الانفجار: الحوادث المؤلمة لن تثني السوريين عن مواصلة البناء

دمشق-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، أن فرق الوزارة استجابت منذ اللحظات الأولى بالتنسيق مع الجهات المعنية لتداعيات الانفجار الذي استهدف أحد المقاهي بدمشق، مشدداً على أن هذه الحوادث المؤلمة لن تثني السوريين عن مواصلة مسيرة البناء والتعافي وتعزيز الاستقرار.



وأشار الوزير الصالح في تغريدة عبر حسابه على “إكس” اليوم الخميس، إلى أن فرق الوزارة عملت على إخلاء عدد من المصابين وتأمين الموقع، مبيناً أن سوريا ماضية بثقة نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً، مستندةً إلى إرادة شعبها ووحدة أبنائها وعزيمتهم على تجاوز التحديات.



وتوجه الوزير الصالح بأصدق مشاعر التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.



وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق اليوم عن وقوع انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في شارع النصر بمنطقة الحجاز في دمشق، أسفر عن ارتقاء عدد من الضحايا وإصابة آخرين، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الانفجار ومن يقف وراءه.

