محافظة اللاذقية تنفي وجود أي جهة تحمل صفة “الصلح العام” وتدعو للتحقق من المصادر الرسمية

photo 2026 01 19 18 26 45 محافظة اللاذقية تنفي وجود أي جهة تحمل صفة "الصلح العام" وتدعو للتحقق من المصادر الرسمية

اللاذقية-سانا

أكدت محافظة اللاذقية عدم وجود أي مجلس أو لجنة تحمل صفة “الصلح العام” داخل المحافظة، مشددة على أنه لا توجد أي جهة رسمية مُشكّلة بهذا المسمى أو مخوّلة بممارسة مهام تحت هذا العنوان.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم الأحد، أن كل من يدّعي تمثيل “مجلس صلح عام” أو يعرّف عن نفسه كعضو في لجنة تحمل هذا الاسم، لا يمتلك أي صفة رسمية ولا يستند إلى أي تكليف أو قرار صادر عن الجهات المختصة.

وطلبت محافظة اللاذقية من المواطنين عدم الانجرار وراء أي ادعاءات أو بيانات تصدر عن جهات أو أشخاص غير مخولين، داعية إلى التأكد من صحة المعلومات عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط.

وشددت المحافظة على أن أي لجان أو هيئات ذات طابع رسمي يتم الإعلان عنها حصراً عبر الصفحات والمنصات الرسمية التابعة لها.

الإدارة العامة للمياه في سوريا تتسلم 5 مجموعات توليد كهربائية من سلطنة عمان لدعم قطاع المياه
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة… حملة تشجير ضمن مشفى التوليد بطرطوس
الأمن الداخلي بمنطقة الصنمين في درعا يلقي القبض على أربعة أشخاص بتهمة قتل وابتزاز
محافظ حلب يعلن خططاً خدمية وتنموية جديدة تدخل حيّز التنفيذ قريباً
أنشطة ترفيهية وثقافية للأطفال في المتحف الوطني بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك