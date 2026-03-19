مشرف على حملة دير العز: استلام 4.5 ملايين دولار من أصل 28 مليوناً ضمن الحملة

دير الزور-سانا

أعلن أحد أمناء حملة “دير العز” والمشرفين عليها عدنان الدخيل، أنه تم استلام 4.5 ملايين دولار من أصل نحو 28 مليون دولار جُمعت ضمن الحملة، مؤكداً استمرار العمل في تنفيذ المشاريع الخدمية المرتبطة بالحملة.

وأشار الدخيل في تصريح لـ سانا، اليوم الخميس، إلى الحرص على الشفافية وإطلاع المواطنين على النتائج التي حققتها حملة “دير العز”، والمراحل التي وصلت إليها، مبيناً أن التبرعات تضمنت 10 ملايين دولار كدعم حكومي، حيث رُفعت مشاريع تنموية عدة للتنفيذ، شملت تزفيت الشوارع وصيانة الطرق في المدينة والريف.

ولفت إلى أن نحو 12 مليون دولار تمثل تعهدات من منظمات، بينها تجهيز جهاز قثطرة قلبية بقيمة 370 ألف دولار، وتجهيز مخبر للأورام السرطانية بقيمة تتراوح بين 70 و80 ألف دولار، ضمن شراكات مع جهات دولية داعمة.

وأوضح الدخيل أن الهلال الأحمر قدّم تبرعاً بقيمة مليون ونصف دولار لترميم منازل ومحال في حيي المطار القديم والصناعة، حيث سجل الأسماء التي تمت الموافقة عليها ليباشر بأعمال التنفيذ قريباً، إلى جانب مساهمات من منظمات خيرية شملت ترميم أفران ومدارس ومساجد، مع وجود تعهدات لم تُنفذ بعد.

وأكد الدخيل أن الحملة ساهمت في استمرار عمل المحافظة، وعدم انقطاع الخدمات رغم ضعف الميزانية، مشيراً إلى وعود بدعم حكومي استثنائي خلال عام 2026، إضافة إلى المبالغ المخصصة مسبقاً.

يُذكر أن حملة “دير العز” أُطلقت أواخر آب الماضي، بمبادرة من ناشطين لتحسين الواقع الخدمي في محافظة دير الزور.