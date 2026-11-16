الأول منذ 16 عاماً.. بنك الاتحاد الإسلامي يدخل سوريا برأسمال 150 مليون دولار

دمشق-سانا



وافق مصرف سوريا المركزي على تأسيس “بنك الاتحاد الإسلامي” كمؤسسة مصرفية خاصة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بشراكة استراتيجية مع مجموعة بنك الاتحاد، المجموعة المصرفية الرائدة في المملكة الأردنية الهاشمية، وبرأسمال يعادل 150 مليون دولار أمريكي.



وأوضح المصرف اليوم الإثنين، أن الموافقة جاءت بموجب قرار الترخيص رقم /1675/ تاريخ 15/11/2026، واستناداً إلى أحكام القانون رقم /28/ لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2005.



ولفت المصرف إلى أن تأسيس البنك يمثل دخول مصرف جديد إلى السوق المصرفية السورية للمرة الأولى منذ نحو 16 عاماً، والأول من نوعه في مرحلة ما بعد التحرير.



ومن المتوقع أن يسهم البنك في توسيع قاعدة الخدمات المصرفية الإسلامية، والمساهمة في تمويل الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم دور القطاع الخاص في التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.



وكان حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان أوضح في تصريح لـ سانا في 27 أيلول الماضي، أن هناك معايير وتعليمات ‏تنفيذية ‏موجودة خاصة بترخيص المصارف الإسلامية ‏والتقليدية، وأهمها يتمثل بخبرة المتقدمين، ‏والسمعة، والملاءة ‏المالية للمؤسسين، إضافة إلى ‏ضرورة وجود شريك استراتيجي ‏مصرفي يمتلك حصة ‏لا تقل عن 10٪ من المصرف المؤسس‌‌‎.‎