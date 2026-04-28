تأهيل وصيانة الطرق في حلب ضمن مشروع “صفر حفرة”

حلب-سانا

نفذت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في محافظة حلب، أعمال تأهيل وصيانة الطرق ضمن مشروع “صفر حفرة”، الذي يهدف إلى معالجة الأضرار في شبكة الطرق ورفع جاهزيتها وتحسين واقع النقل في المدينة وريفها، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والبضائع، وتعزيز النشاط الاقتصادي والخدمي.

وشملت الأعمال الجارية عمليات التزفيت والصيانة على الطريق الواصل بين عندان وحيان وحريتان في ريف حلب الشمالي، بعد استكمال مراحل التحضير والقشط، باعتبار الطريق من المحاور الحيوية التي تربط الريف الشمالي بمدينة حلب والمعابر الحدودية.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة في إدارة منطقة سمعان الشمالية خالد الجغل في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة لمعالجة الحفر والتشققات في الطرق وتحسين السلامة المرورية، لافتاً إلى أن الطريق يشكل شرياناً مهماً لحركة المسافرين، ونقل البضائع والمساعدات.

وبيّن محمد غرير من جهاز الإشراف في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فرع حلب، أن الأعمال المنفذة تشمل قشط المقاطع المتضررة وترقيعها ثم تزفيتها وفق المواصفات الفنية، بما يضمن استدامة الطريق، وتحسين كفاءته التشغيلية.

المراقب الفني في شركة الراقي خالد العساف، أشار إلى استمرار الورشات بأعمال الصيانة وإعادة التأهيل بإشراف الجهات المعنية، وفق برنامج زمني محدد لإنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن.

وأطلقت محافظة حلب مشروع “صفر حفرة” خلال الفترة الماضية ضمن خطة لتحسين واقع الطرق العامة ومعالجة الأضرار المتراكمة الناتجة عن الاستخدام الطويل والظروف السابقة، ويشمل المشروع المدينة والأرياف، مع إعطاء الأولوية للمحاور الرئيسية والطرق ذات الكثافة المرورية العالية، بهدف رفع مستوى الخدمات، وتحسين البنية التحتية ودعم الحركة الاقتصادية.