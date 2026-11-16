لتمكين الشباب اقتصادياً.. افتتاح معرض لمخرجات مشروع “التأهيل المهني ودعم الأعمال” في حلب
بدء توزيع مازوت التدفئة المدعوم في حمص
وزارة التربية واتحاد الكتّاب العرب يوقعان مذكرة تفاهم لتزويد المدارس بـ23 ألف كتاب
تخفيضٍ احترازي لمنسوب سد بلّوران في ريف اللاذقية لاستيعاب الفيضانات القادمة
غرفة تجارة وصناعة درعا تبحث مع وفد أردني تأسيس مركز للتدريب المهني بدعم ألماني
كالاس لـ سانا: الاتحاد الأوروبي يقترح الارتقاء بعلاقاته مع سوريا ويدعم إعادة الإعمار
ورشة عمل لوزارتي المالية والشؤون الاجتماعية تبحث تعزيز دور التمويل الأصغر للمشاريع
هاوينشتاين لـ سانا: مكافحة خطاب الكراهية ركيزة لتعزيز التماسك وبناء السلام في سوريا
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