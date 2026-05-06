تشكيل لجنة قضائية فرعية لانتخابات مجلس الشعب في الحسكة

دمشق-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، اليوم الأربعاء، القرار رقم (16) لعام 2026، القاضي بتشكيل لجنة قضائية فرعية في محافظة الحسكة للدوائر الانتخابية (الحسكة – المالكية – القامشلي)، وذلك في إطار استكمال التحضيرات للاستحقاق الانتخابي.

ووفق القرار الذي نشرته اللجنة العليا عبر قناتها على التلغرام، تضم اللجنة كلاً من القاضي محمد قاسم ناصر رئيساً للجنة القضائية، والقاضي سليم عبد الغني الحسين والقاضي إبراهيم محمود الشريف عضوين.

وحسب القرار تتولى اللجنة القضائية مهمة البت في الاعتراضات والطعون المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب في الدوائر المذكورة، وفقاً للأصول والإجراءات القانونية النافذة.

وحددت اللجنة العليا مركزاً في عدلية محافظة الحسكة لاستقبال طلبات الاعتراض والطعن.

وأشارت إلى أن هذا القرار يُنشر على المواقع الرسمية للجنة العليا للانتخابات ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.

ويأتي القرار استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمراسيم التشريعية ذات الصلة، في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية للعملية الانتخابية.