سفير الأردن بدمشق لـ سانا: العلاقات الاقتصادية السورية الأردنية تستند إلى أسس طبيعية ومتجذرة

دمشق-سانا

أكد السفير الأردني في دمشق، سفيان القضاة، أن العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن ترتكز إلى أسس طبيعية ومتجذرة، بحكم الجغرافيا وتشابك سلاسل التوريد وتكامل الأسواق، مشيراً إلى أن تنشيط التبادل التجاري ينعكس إيجاباً على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأوضح القضاة في تصريح خاص لـ سانا، أن المؤشرات الرسمية تظهر تطوراً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري بين البلدين، مبيناً أن إجمالي الصادرات الأردنية إلى سوريا كانت خلال شهر تشرين الثاني من عام 2024 نحو 98 مليون دولار، ليرتفع في الشهر ذاته من عام 2025 إلى حوالي 554 مليون دولار، بنسبة زيادة تقارب 600 بالمئة.

وبين السفير القضاة أن البيانات تشير إلى نمو في الصادرات السورية إلى الأردن، التي ارتفعت من نحو 79 مليون دولار، خلال الفترة ذاتها من عام 2024 إلى قرابة 110 ملايين دولار خلال تشرين الثاني 2025، وهو ما يعكس حيوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها الواعدة.

وأشار السفير الأردني إلى أن الجهود الحكومية المتواصلة، إلى جانب الاهتمام المتبادل من قبل الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال، تشكل قاعدة صلبة لتوسيع مجالات التعاون، وإقامة شراكات اقتصادية حقيقية، تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، لافتاً إلى مشاركة واسعة لرجال أعمال أردنيين في الفعاليات، ما يؤكد الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أنه عقد يوم الخميس الماضي ملتقى التعاون والاستثمار السوري الأردني، الذي نظمته جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين، في فندق البوابات السبع بدمشق.