وزارة العدل: إيقاف المرافعات غداً لمدة ساعتين وفاءً لضحايا التفجير الإرهابي في ‌‏دمشق

دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً على جميع العدليات بالمحافظات يقضي بإيقاف المرافعات لمدة ساعتين يوم غد الأحد، حداداً على أرواح ضحايا التفجير الإرهابي، الذي وقع في محيط القصر العدلي بدمشق، وتضامناً مع المحامين في تحقيق العدالة.
وأشار وزير العدل مظهر الويس في منشور عبر منصة “إكس” اليوم السبت، إلى مشاركة الوزارة مع نقابة المحامين بهذا الموقف، مشدداً على المضي في أداء الرسالة والثبات على ترسيخ العدالة وسيادة القانون.
ويأتي إيقاف المرافعات وفاءً للدماء الزكية التي سُفكت ظلماً وغدراً على يد الإرهاب الجبان، وحداداً على أرواح المحامين الذين ارتقوا أثناء أداء رسالتهم المهنية، جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس الأول الخميس، مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص، وإصابة آخرين، ما أثار إدانات عربية ودولية واسعة.
وكانت نقابة المحامين في سوريا أعلنت في وقت سابق اليوم، تعليق المرافعات أمام جميع المحاكم في المحافظات لمدة ساعتين يوم غد الأحد، من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً.