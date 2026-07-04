وزارة العدل: إيقاف المرافعات غداً لمدة ساعتين وفاءً لضحايا التفجير الإرهابي في ‌‏دمشق

دمشق-سانا‏

أصدرت وزارة العدل تعميماً على جميع العدليات بالمحافظات يقضي بإيقاف المرافعات ‌‏لمدة ساعتين يوم غد الأحد، حداداً على أرواح ضحايا التفجير الإرهابي، الذي وقع في ‌‏محيط القصر العدلي بدمشق، وتضامناً مع المحامين في تحقيق العدالة.‏

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وأشار وزير العدل مظهر الويس في منشور عبر منصة “إكس” اليوم السبت، إلى ‏مشاركة ‏الوزارة مع نقابة المحامين بهذا الموقف، مشدداً على المضي في أداء الرسالة ‏والثبات ‏على ترسيخ العدالة وسيادة القانون. ‏

ويأتي إيقاف المرافعات وفاءً للدماء الزكية التي سُفكت ظلماً وغدراً على يد الإرهاب ‌‏الجبان، وحداداً على أرواح المحامين الذين ارتقوا أثناء ‏أداء رسالتهم المهنية، جراء ‏التفجير ‏الإرهابي ‏الذي استهدف أمس الأول الخميس، مقهى في محيط القصر العدلي ‏بدمشق، و‏أسفر عن مقتل 10 أشخاص، وإصابة آخرين، ما أثار إدانات عربية ودولية ‏واسعة.‏

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وكانت نقابة المحامين في سوريا أعلنت في وقت سابق اليوم، تعليق المرافعات أمام جميع ‌‏المحاكم في المحافظات لمدة ساعتين يوم غد الأحد، من الساعة الحادية عشرة صباحاً ‏حتى الواحدة ظهراً. ‏

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