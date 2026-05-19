ندوة توعوية حول حشرة التين الشمعية ونيرون الزيتون في القنيطرة

القنيطرة-سانا

أقامت نقابة المهندسين الزراعيين في القنيطرة اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مديرية زراعة القنيطرة، ندوة توعوية حول حشرة التين الشمعية ونيرون الزيتون.

وتناولت الندوة دورة حياة هذه الآفات وأطوارها المختلفة، إضافة إلى الأضرار والخسائر التي تسببها على الأشجار المثمرة، مع التركيز على الأطوار الحساسة لها وموعد التدخل المناسب لعمليات المكافحة وطرق تنفيذها.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة الدكتور بهاء الرهبان، في تصريح لـ مراسل سانا، أن الندوة هدفت إلى التعريف بآفة رئيسية تصيب التين، وهي الحشرة الشمعية، إضافة إلى نيرون الزيتون التي تؤثر على شجرة الزيتون، مشيراً إلى أنه تم خلال الندوة الإحاطة بدورة حياة هذه الآفات بمختلف مراحلها، وحجم الأضرار والخسائر التي تسببها هذه الحشرات على الإنتاج الزراعي، وطرق المكافحة الفعالة للحد من انتشار الآفات.

وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي الزراعي لدى المزارعين حول أهمية متابعة الآفات التي تصيب الأشجار المثمرة، والتعريف بطرق مكافحتها والحد من انتشارها، بما يسهم في حماية الإنتاج وتحسين جودته.