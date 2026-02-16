دائرة العلاقات العامة في قيادة الأمن الداخلي بحمص… نموذج لحل شكاوى المواطنين بسرعة وشفافية

حمص-سانا

تقدّم دائرة العلاقات العامة في قيادة الأمن الداخلي بمدينة حمص، حزمة خدمات تهدف إلى دعم المنظومة الأمنية، وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم، عبر استقبال الشكاوى والملاحظات ومعالجتها، وفق إجراءات واضحة وشفافة، كما تعمل على تطوير آليات التواصل مع المواطنين وتحسين استجابة الجهات المعنية لهذه الشكاوى، بما يعزز التعاون المجتمعي، ويرفع كفاءة العمل.

وأوضح مدير الدائرة محمد خالد بكار في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين أن الدائرة تمثل “وسيلة لخدمة المواطن”، مشيراً إلى أنها تعالج القضايا عبر مكاتب متخصصة، وتشمل خدماتها استقبال شكاوى التعديات من بعض عناصر الأمن، ومعالجة طلبات إزالة القيود على السفر، ولا سيما القديمة منها، باستخدام قاعدة بيانات متكاملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وإدارة الهجرة والجوازات من خلال تطبيق “صوتك وصل”.

وأضاف: إن الدائرة توفّر أيضاً خدمة الاستعلام عن الموقوفين، بهدف تنظيم العملية، والحد من الممارسات السابقة التي اتسمت بالابتزاز من جهات غير رسمية، وذلك عبر ربطها مع إدارة السجون للحصول على معلومات دقيقة عن أسباب ومواقع التوقيف خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً.

وبيّن بكار أن الدائرة استقبلت منذ افتتاحها في الثالث من شباط الجاري 467 شكوى، تنوعت بين إزالة منع السفر والاستعلام عن موقوفين والتبليغ عن تجاوزات بعض عناصر الأمن الداخلي، مشيراً إلى معالجة 380 شكوى منها، والعمل مستمر لاستكمال البقية، ما يسهم في تسريع الوصول إلى الجهات المختصة وتعزيز الشفافية.

بدوره، عبّر المواطن مسلم الأحمد عن ارتياحه لهذه الخطوة بعد مراجعته الدائرة بخصوص قضية منع سفر، واصفاً إياها بأنها جهد مهم يسهل تقديم الشكاوى، ويحسن سرعة الاستجابة، ومشيداً بأداء الموظفين وسلاسة الإجراءات.

وكان وزير الداخلية أنس خطاب افتتح الدائرة في الثالث من الشهر الجاري، وذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير العمل المؤسسي وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتسهيل الإجراءات.