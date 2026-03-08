إزالة ألغام وردم أنفاق لتهيئة عودة المدنيين إلى ناحية الشيوخ بريف حلب الشرقي

حلب-سانا

تواصل قوى الأمن الداخلي في ناحية الشيوخ بريف حلب الشرقي، عبر فرق الهندسة، العمل على إزالة الألغام وردم الأنفاق وفتح الطرقات لتأمين حركة التنقّل، وتهيئة ظروف عودة الأهالي إلى منازلهم.

وأوضح مسؤول الهندسة في وزارة الداخلية رائد المحمد في تصريح لمراسل سانا، اليوم الأحد، أنّ وحدة الهندسة والألغام دخلت إلى ناحية الشيوخ منذ نحو شهر، وبدأت أعمالها بإزالة الألغام من مناطق مختلفة.

وأضاف: إن الفرق تمكّنت خلال الفترة الماضية من تنظيف معظم المنطقة من الألغام بنسبة تتراوح بين 90 و95 بالمئة، مبيناً أنّ العمل في المرحلة الأولى ركّز على المناطق الحيوية وبيوت المدنيين.

ولفت إلى أنّ الفرق بدأت حالياً المرحلة الثانية من العمل، التي تتضمن ردم الأنفاق وفتح الطرق المؤدية إلى داخل القرية، ما يسهم في تسهيل عودة المدنيين إليها.

وأشار المحمد إلى إدخال كاسحتين للعمل في الأراضي الزراعية المطلّة على نهر الفرات، حيث تهدف الأعمال الجارية إلى رفع نسبة تنظيف المنطقة من الألغام لتصل إلى ما بين 95 و97 بالمئة خلال فترة قصيرة.

وباشرت وحدة الهندسة التابعة لقيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب، مطلع شباط الماضي، تفكيك الألغام المزروعة على الطريق الواصل بين جسر قره قوزاق وناحية الشيوخ في منطقة عين العرب شرقي حلب، وذلك بعد رصد وجود عبوات وألغام تهدد حركة المرور في المنطقة.