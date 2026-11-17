درعا-سانا



تركزت محاور النادي الحواري الذي نظمته المؤسسة السورية للشباب، اليوم الثلاثاء، في صالة ‏المركز الصحي في مدينة إزرع بريف درعا، حول دور الشباب في المرحلة المقبلة لجهة بناء سوريا.



وناقش المشاركون في الحوار الذي أداره عضو مجلس الشعب عبدالمولى الحريري، أهمية المبادرات الشبابية في بناء مستقبل سوريا، ودور الفرد في صناعة التغيير، وكيفية تحول الأفكار إلى أثر حقيقي على أرض الواقع، وتحول المبادرات الفردية إلى قوة عمل جماعي.

وأوضح الحريري في تصريح لـ سانا، أن الشباب ركيزة أساسية في بناء المجتمع والدولة، مشيراً إلى ضرورة العمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز دورهم وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء سوريا الجديدة.



ولفت الحريري إلى أهمية تطوير التشريعات بما يلامس تطلعات واحتياجات الشباب، وتعزيز الاهتمام بقطاع التعليم، والاستفادة من الكفاءات والخبرات الشبابية وتوفير الفرص المناسبة أمامها للمساهمة في عملية البناء والتنمية.



من جهته بيّن عضو المؤسسة السورية للشباب في قطاع إزرع جودت الحريري في تصريح مماثل، أن المؤسسة تعمل وفق استراتيجية تهدف إلى دعم الشباب السوري وتمكينهم وتطوير مهاراتهم، من خلال تنظيم الورشات التدريبية والدورات المتخصصة في مختلف المجالات التي يتطلبها سوق العمل، إلى جانب تنمية قدراتهم الفكرية.



ويأتي هذا الحوار ضمن سلسلة من البرامج والفعاليات المتكاملة التي تنفذها المؤسسة السورية للشباب في محافظة درعا، وتسعى من خلالها إلى بناء جسر تواصل فعّال بين الجيل الشاب وصناع القرار.