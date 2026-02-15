انطلاق أولى قوافل “طرطوس الخير 2” باتجاه مخيمات إدلب

طرطوس-سانا

انطلقت حافلة المساعدات الأولى ضمن “حملة طرطوس الخير 2” باتجاه أهالي محافظة إدلب من قبل تجمع طرطوس مدينتي، مستهدفةً المخيمات المتضررة جراء الفيضانات الماضية، وتتضمن مساعدات غذائية ومالية وأدوات كهربائية ومنزلية.

وأوضح ممثل إدارة منطقة طرطوس غيث بجود في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن أولى حافلة مساعدات ضمن “حملة طرطوس الخير 2 ” انطلقت اليوم باتجاه مخيمات الشمال في إدلب، موجهة من أهالي محافظة طرطوس، الذين استجابوا لها بكل شرائحهم.

بدوره أوضح أحمد السيد أحد القائمين على تجمع طرطوس مدينتي، أن الحملة تستهدف المخيمات المتضررة من الفيضانات التي حدثت جراء الأحوال الجوية الأسبوع الماضي، وهي تعكس حالة التضامن الإنسانية والأخلاقية للمعاناة الكبيرة التي تعرض لها أهالي المخيمات.

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على شمال وغرب سوريا مؤخراً، إلى تشكّل سيول كبيرة تسببت بجرف وغمر عدد من الخيام القريبة من المجاري المائية الموسمية في مخيمات منطقة خربة الجوز غرب محافظة إدلب، الأمر الذي استدعى تنفيذ عمليات إجلاء عاجلة للمتضررين، وفتح عدد من مراكز الإيواء لاستقبالهم.