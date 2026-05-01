الداخلية تحذّر من محاولات زعزعة الاستقرار وتؤكد ملاحقة منفذي اغتيال خطيب مقام السيدة زينب

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية أنها تتابع ببالغ الاهتمام ما شهدته سوريا خلال الأيام الأخيرة من محاولات ممنهجة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وتسعى إلى بثّ الفوضى وضرب السلم الأهلي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة: إن حادث اغتيال خطيب مقام السيدة زينب اليوم يأتي كحلقة ضمن هذا المسار التصعيدي الخطير، والذي يندرج في إطار استهداف الرموز الدينية والاجتماعية لإثارة الفتنة وضرب حالة الاستقرار المجتمعي.

وشددت الوزارة على أن هذه الجريمة لن تمر دون محاسبة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها لكشف ملابساتها وتحديد هوية المنفذين ومن يقف خلفهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وجددت الوزارة التزامها الكامل بحماية المواطنين وصون الأمن العام، والتصدي بكل حزم لأي محاولات تستهدف استقرار البلاد.

وأدى انفجار قنبلة ظهر اليوم بريف دمشق إلى مقتل خطيب مقام السيدة زينب الشيخ فرحان حسن المنصور، فيما أدانت وزارة الأوقاف بأشدّ العبارات الحادثة، مؤكدة أنها عمل مُدان يمسّ أمن المجتمع واستقراره ويستهدف النيل من وحدة السوريين وزعزعة نسيجهم المجتمعي.