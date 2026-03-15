وزارة الصحة تعلن تشغيل ثلاث نقاط إسعافية على أوتوستراد دمشق – درعا

ريف دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة عن وضع شبكة إسعافية بالخدمة على أوتوستراد دمشق – درعا، عبر ثلاث نقاط استراتيجية تضمن التغطية الطبية الفورية على طول 80 كيلومتراً وصولاً إلى معبر نصيب الحدودي.

وبينت الوزارة اليوم الأحد في منشور لها على فيسبوك أن النقطة الأولى تتمركز شمالاً في منطقة “منكت الحطب” عند الحدود الإدارية لريف دمشق، وتختص بالاستجابة لحوادث الطريق الدولي وتوفير التغطية الإسعافية للجامعات الخاصة المحيطة بالمنطقة فيما تتوسط الشبكة نقطة “جسر خبب” التي تبعد 20 كيلومتراً جنوب النقطة الأولى، لتأمين حركة السير الدولية وتقديم الخدمات الإسعافية لأهالي بلدتي خبب وبصير والقرى المجاورة.

وأوضحت الوزارة أن النقطة الثالثة تمتد نحو الجنوب عبر “جسر نامر”، التي تبعد 30 كيلو متراً عن نقطة خبب باتجاه درعا، حيث تتولى هذه النقطة تأمين الطريق حتى معبر نصيب الحدودي، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الطبية الطارئة لبلدات نامر وقرفا وخربة غزالة وجسر صيدا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز السلامة الطرقية وتحقيق استجابة سريعة لحوادث السير على الأوتوستراد الدولي، ودعم المجتمعات المحلية والبلدات المحاذية للطريق بتقديم الرعاية الطبية الطارئة على مدار الساعة.