قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد توغلها في عدد من قرى ريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها في عدة قرى بريف القنيطرة، بينما أفرجت عن مواطنين اثنين كانت قد اعتقلتهما في وقت سابق اليوم.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوات الاحتلال أفرجت عن مواطنين اثنين كانت قد اعتقلتهما أثناء مرورهما على حاجز نصبته بين بلدة أم باطنة وقرية العجرف بعد ظهر اليوم، بالتزامن مع توغل دورية تابعة لقوات الاحتلال مؤلفة من ست سيارات عسكرية انطلاقاً من نقطة الحميدية باتجاه قريتي الصمدانية الغربية والشرقية في ريف القنيطرة الشمالي.

كما توغلت قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من دبابة وسيارة عسكرية من نقطة العدنانية باتجاه قرية أم العظام وصولاً إلى قرية العجرف بريف القنيطرة.

وكانت قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من ثماني سيارات توغلت فجر اليوم باتجاه قريتي أم العظام ورويحينة مروراً بقرى رسم الحلبي والمشيرفة وأم باطنة قبل أن تعود قوة أخرى مؤلفة من ثلاث سيارات لتتوغل مجدداً باتجاه القريتين ذاتها مروراً ببلدة بئر عجم وقرية بريقة، بينما توغلت قوة للاحتلال مؤلّفة من ثلاث سيارات باتجاه قريتي أم العظام والمشيرفة في ريف القنيطرة الشمالي.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرق اتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974 من خلال التوغّل في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين، وفي المقابل، تجدد سوريا بشكل متواصل مطالبتها بتطبيق قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في ردع هذه الممارسات غير المشروعة.