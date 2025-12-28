الداخلية: القبض على أحد أعضاء خلية “سرايا الجواد” الإجرامية في جبلة وضبط أسلحة وذخائر

اللاذقية-سانا

أعلنت وزارة الداخلية أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة تمكنت من القبض على المدعو باسل عيسى علي جماهيري، أحد أعضاء خلية ما يُسمى “سرايا الجواد” التابعة للمجرم سهيل الحسن، وضبطت أسلحة وذخائر تعود للخلية الإجرامية.

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم أن القبض على المجرم جماهيري يأتي استكمالاً للعملية الأمنية التي نفذتها قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ضد خلية ما يُسمى “سرايا الجواد” الإجرامية في قرية دوير بعبدة بريف جبلة.

وأشارت الوزارة إلى أن المجرم اعترف خلال التحقيق، بإخفاء كمية من الأسلحة والذخائر التي كانت تستخدمها الخلية الإجرامية في استهداف مواقع الأمن الداخلي والجيش، حيث توجّهت فرق مختصة، استناداً إلى تلك الاعترافات، إلى المواقع المحددة، وضبطت أسلحة رشاشة وذخائر متنوعة جرى مصادرتها أصولًا.

ولفتت الوزارة إلى أنه تمت إحالة المقبوض عليه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وفي الـ 24 من الشهر الجاري أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد، أن المهام الخاصة التابعة لقيادة الأمن الداخلي في المحافظة، نفّذت بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب ووحدة من الجيش العربي السوري، عملية أمنية نوعية استهدفت مجموعة من خلية ما يُسمّى “سرايا الجواد” التابعة للمجرم سهيل الحسن في ريف جبلة.

وبيّن أن الخلية متورطة في تنفيذ عمليات اغتيال وتصفيات ميدانية، وتفجير عبوات ناسفة، إضافة إلى استهداف نقاط تابعة للأمن الداخلي والجيش العربي السوري، كما كانت تعمل على التحضير لاستهداف احتفالات رأس السنة الجديدة، بما يشكّل تهديداً مباشراً لأمن المدنيين وسلامتهم.

ولفت إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد أفراد الخلية ومقتل ثلاثة آخرين، وضبط عبوات ناسفة وأسلحة متنوعة وذخائر مختلفة وسترات عسكرية مع استمرار الجهود لاستكمال تفكيك الخلية بشكل كامل وضمان القضاء التام على امتداداتها.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة في ملاحقة الخلايا الإجرامية التابعة للنظام البائد، وحماية المواطنين وصون الأمن والاستقرار في سائر أنحاء سوريا.