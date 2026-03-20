وفاة أب وابنه إثر انهيار في منزل عربي بدمشق القديمة

دمشق-سانا

توفي أب وابنه، اليوم الجمعة، جراء انهيار غرفة ضمن منزل عربي في حي الإصلاح بمنطقة دمشق القديمة، وذلك نتيجة تصدعات في أعمدة المنزل وتأثيرات المنخفض الجوي.

وذكر الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عبر قناته على التلغرام، أن فرق البحث والإنقاذ في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدمشق توجهت إلى موقع الحادث فور وقوعه، حيث باشرت أعمالها في رفع الأنقاض، وانتشال الجثمانين.

وأضاف: إنه تم نقل الجثمانين إلى مشفى المجتهد بدمشق وفق الأصول، بعد الانتهاء من عمليات البحث والتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين في الموقع.

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت أمس لانهيار منزل مؤلف من طابق واحد وغير مأهول في مدينة داريا بريف دمشق، نتيجة الأضرار السابقة التي تعرض لها جراء قصف النظام البائد على المدينة، دون أن يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية.