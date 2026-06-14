لتعزيز جودة إنتاج الخبز.. إعادة تأهيل مخبز القصير الآلي في ريف حمص

مشاهد جوية للأراضي الزراعية في كفر حلب بريف حلب الغربي والتي تشكّل مصدر رزق رئيسي للأهالي
مهرجان البردة في حمص: قصائد من نور ومحبة تنساب في حضرة النبوة
مشاركة كبيرة وأجواء حماسية في ماراثون اللاذقية احتفاء بيوم السياحة العالمي
الأمن الداخلي يؤمّن خروج المدنيين من حي الشيخ مقصود إلى أحياء أكثر أماناً داخل مدينة حلب
انتشار عناصر فرع أمن الطرق على أوتستراد دمشق- درعا لتعزيز الأمن وضمان السلامة المرورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى