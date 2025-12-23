ضمن حملة “أبشري حوران”… بدء تأهيل مدارس شرق درعا تمهيداً لاستئناف العملية التعليمية

درعا-سانا

بدأت أعمال تأهيل وتجهيز مدارس مدينة بصرى الشام في ريف درعا الشرقي، استعداداً لعودتها إلى العملية التعليمية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة ومديرية التربية لإعادة ترميم وتأهيل المدارس ضمن حملة “أبشري حوران”.

وأوضح مشرف المجمع التربوي في بصرى الشام، إسماعيل البلخي، في تصريح لـ”سانا” اليوم، أن إعادة تأهيل عدد من مدارس المدينة ينعكس إيجاباً على سير العملية التعليمية، ولا سيما مع حلول فصل الشتاء.

وتشمل أعمال الترميم عزل الأسطح المتضررة خلال السنوات الماضية جراء القذائف والصواريخ التي كانت تطلقها قوات النظام البائد، إضافة إلى أعمال الدهان وتركيب الأبواب والنوافذ، وتطوير الملاعب والساحات بالشكل الأمثل.

من جهته، أشار عضو مجلس المدينة عماد المقداد إلى حجم الدمار الذي لحق بالمدارس خلال سنوات الحرب، سواء بشكل كلي أو جزئي، وما تحتاجه من جهود كبيرة على مستوى سوريا كلها.

ولفت إلى الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المحلي بالتعاون مع الجهات الرسمية لإعادة بناء وتأهيل هذه الصروح التعليمية بوصفها أساساً لنهضة الحياة.

وتأتي أعمال صيانة المدارس وتأهيلها ضمن أولويات الحكومة بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة وداعمة لاستمرار العملية التربوية.