استكمال التحضيرات لإطلاق مهرجان “نيسان حمص” غداً

تستعد مدينة حمص لإطلاق مهرجان “نيسان حمص” في ساحة جامع الأربعين غداً الأربعاء، بإشراف فريق “أربعاء حمص” وبرعاية المحافظة ووزارة الثقافة، وذلك في إطار إحياء تقاليد “الخمسانات” التراثية، وتعزيز الأنشطة الثقافية والترفيهية في المدينة خلال فصل الربيع.

وأوضحت المدير التنفيذي لفريق “أربعاء حمص” لمى فهد في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن التحضيرات وصلت إلى مراحلها الأخيرة لانطلاق المهرجان، الذي يهدف إلى إحياء تقاليد “خمسانات حمص” بروح جديدة، وتعريف الجيل الجديد بهذه العادات التراثية المرتبطة بمدينة حمص.

وبينت فهد، أن المهرجان يستمر عشرة أيام، ويتضمن 57 كوخاً خشبياً صُممت بهوية بصرية موحدة، بمشاركة فعاليات متنوعة تشمل الحرف اليدوية والجمعيات والمنظمات والشركات الغذائية والتجارية المنوعة، إضافة إلى حديقة حيوانات ومدينة ألعاب للأطفال.

ولفتت إلى أن المهرجان يضم أيضاً أكواخاً تعليمية تقدم منحاً جامعية ومنصات تعليمية لطلاب الشهادات، وسيتم خلاله تنظيم فعاليات ثقافية وترفيهية موجهة للأطفال، بمشاركة الحافلة الثقافية التابعة لوزارة الثقافة التي ستقدم أنشطة متنوعة، مشيرةً إلى أن المهرجان يفتح أبوابه يومياً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

بدوره أكد عبد الرحمن السقا من الفعاليات التجارية المشاركة، أهمية فعاليات كهذه في تنشيط الحركة التجارية وتشجيع المشاركة المجتمعية، فيما بين سامر الخياط صاحب ورشة نجارة أن العمل على تجهيز الأكواخ الخشبية استمر لأكثر من سبعة أيام، بهدف إخراجها بشكل منظم وحضاري.

ويعد تقليد “الخمسانات” من العادات الشعبية القديمة في مدينة حمص، وهي سبعة أيام خميس متتالية تبدأ من نهاية شباط وحتى نيسان لكل منها طقوسها ودلالاتها الاجتماعية المرتبطة بالطبيعة والموروث الشعبي.