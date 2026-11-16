إصابة ثلاثة فلسطينيين جراء غارة للاحتلال شمال خان يونس

القدس المحتلة-سانا
أصيب ثلاثة فلسطينيين، اليوم الإثنين، جراء غارة شنّها طيران الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، في استمرار للاعتداءات الإسرائيلية على القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” أن طائرات الاحتلال استهدفت منطقة شمال خان يونس، ما أسفر عن إصابة ثلاثة فلسطينيين، أحدهم إصابته خطرة، دون أن تورد مزيداً من التفاصيل.
وأوضحت الوكالة، أن حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول عام 2025 ارتفعت إلى 1650 قتيلاً و5975 جريحاً.
وكانت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 لغاية اليوم ارتفعت إلى 74702 قتيل و176105 جرحى.