إصابة ثلاثة فلسطينيين جراء غارة للاحتلال شمال خان يونس

القدس المحتلة-سانا

‏

أصيب ثلاثة فلسطينيين، اليوم الإثنين، جراء غارة شنّها طيران ‏الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ‏في استمرار للاعتداءات الإسرائيلية على القطاع رغم اتفاق وقف ‏إطلاق النار.‏

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” أن طائرات ‏الاحتلال استهدفت منطقة شمال خان يونس، ما أسفر عن إصابة ‏ثلاثة فلسطينيين، أحدهم إصابته خطرة، دون أن تورد مزيداً من ‏التفاصيل.‏

وأوضحت الوكالة، أن حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية منذ ‏دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من تشرين ‏الأول عام 2025 ارتفعت إلى 1650 قتيلاً و5975 جريحاً.‏

وكانت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ ‏السابع من تشرين الأول عام 2023 لغاية اليوم ارتفعت إلى ‌‏74702 قتيل و176105 جرحى.‏