افتتاح معرض الكتاب العربي في ثانوية المعلقة بالقنيطرة

القنيطرة-سانا

افتتحت ثانوية قرية المعلقة في مجمع قصيبة معرض الكتاب العربي، بمشاركة عدد من الوجهاء والفعاليات المحلية، إلى جانب كوادر المجمع التربوي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة القراءة لدى الطلاب وتشجيعهم على التمسك بالكتاب الورقي كمصدر رئيسي للمعرفة.

وأوضح أمين سر ثانوية قرية المعلقة علي الجاسم في تصريح لمراسل سانا، أن إقامة المعرض تهدف إلى تنمية عادة القراءة لدى الطلبة وتعزيز ارتباطهم بالكتاب، مبيناً أن مثل هذه الفعاليات يسهم في رفع مستوى الوعي الثقافي لدى الجيل الشاب، ولا سيما في ظل الانتشار الواسع لاستخدام الوسائل الرقمية.

وأشار الجاسم إلى الحرص على الاستمرار بتنظيم أنشطة ثقافية مماثلة، لما لها من دور إيجابي في دعم العملية التعليمية وتطوير مهارات الطلاب في البحث والاطلاع.

وتأتي هذه الفعالية في سياق مبادرات تربوية تسعى إلى ترسيخ ثقافة القراءة، وتنمية معارف الطلبة، بما ينعكس إيجاباً على مستواهم العلمي والثقافي.