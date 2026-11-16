مباحثات سورية ليبية بدمشق لتعزيز التعاون الاستثماري ‏المشترك ‏

دمشق-سانا
بحث مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان مع السفير الليبي بدمشق وليد عمار، سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، ومتابعة عدد من المشاريع والملفات الاقتصادية المشتركة.
وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن اللقاء تناول مشاريع استثمارية في قطاعات الصناعة والعقارات والطاقة والزراعة، إضافةً إلى واقع الشركات السورية الليبية المشتركة، ومقترحات التعاون في القطاع المصرفي.
واستعرض رمضان ميزات البيئة الاستثمارية السورية، والحوافز الجمركية والتسهيلات الضريبية التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 114 لعام 2025، ولا سيما للمشاريع الزراعية والصناعية.
وتندرج المباحثات في إطار جهود سوريا لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتوسيع الشراكات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم التنمية الاقتصادية.