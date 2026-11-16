مباحثات سورية ليبية بدمشق لتعزيز التعاون الاستثماري ‏المشترك ‏

دمشق-سانا ‏

‏بحث مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد ‏رمضان مع السفير الليبي بدمشق وليد عمار، سبل ‏تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، ومتابعة ‏عدد من المشاريع والملفات الاقتصادية المشتركة. ‏

وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم ‏الإثنين، أن اللقاء تناول مشاريع استثمارية في ‏قطاعات الصناعة والعقارات والطاقة والزراعة، ‏إضافةً إلى واقع الشركات السورية الليبية ‏المشتركة، ومقترحات التعاون في القطاع ‏المصرفي. ‏

واستعرض رمضان ميزات البيئة الاستثمارية ‏السورية، والحوافز الجمركية والتسهيلات ‏الضريبية التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 114 ‏لعام 2025، ولا سيما للمشاريع الزراعية ‏والصناعية. ‏

وتندرج المباحثات في إطار جهود سوريا لتعزيز ‏علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية، واستقطاب ‏الاستثمارات الخارجية، وتوسيع الشراكات في ‏القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم التنمية ‏الاقتصادية.‏