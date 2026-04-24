الهلال الأحمر العربي السوري يواصل أنشطته الإنسانية والخدمية في عدد من المحافظات

دمشق-سانا

تستمر منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بتنفيذ سلسلة من الأنشطة الإنسانية والخدمية في عدد من المحافظات، شملت مجالات تعزيز استقرار الخدمات الحيوية، والرعاية الصحية، والاستجابة الطارئة، والدعم المجتمعي، بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين، وذلك خلال الأسبوع الفائت وضمن نشاطاتها المتواصلة على مدار العام.

ووفق ما نشرته المنظمة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الجمعة، نفّذ الهلال الأحمر زيارة ميدانية مشتركة إلى محطة علوك في ريف الحسكة الشمالي، ضمت وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومؤسسة مياه الحسكة، للاطلاع على واقع المحطة واحتياجات صيانتها وإعادتها للعمل، وهي المصدر الوحيد لمياه الشرب لأحياء الحسكة وتل تمر حيث أدى توقفها المتكرر منذ عام 2019 وبشكل مستمر منذ تشرين الأول 2023 إلى معاناة كبيرة للأهالي.

الاستجابة الطارئة

وفي الاستجابة الطارئة، وزّع المتطوعون مساعدات إغاثية على 90 أسرة متضررة من السيول في قرى ريف عامودا شمال الحسكة، شملت ريحانية، وأوزملر، وكبكا، وبير زراف، وتل خنزير، وداودية، وجاغر بازار، وخربة غزال، وتضمنت سللاً غذائية وصحية وفرشات وبطانيات وحصائر وموكيت ودلاء وشواحن ضوئية، بدعم عدد من الشركاء الدوليين، كما استجاب الهلال الأحمر لـ 100 عائلة تضررت نتيجة انهيار السواتر الترابية في سد السيحة بريف إدلب الشرقي.

مجال الخدمات

كما نفّذ المتطوعون مشروع تركيب 182 غطاء فونط لغرف تفتيش شبكة الصرف الصحي في معرة النعمان بريف إدلب، لضمان سلامة المارة، ورافقوا ورشات الإصلاح في شركة كهرباء السويداء إلى مواقع العمل لتأهيل الخط الرديف للخط 66 ك.ف المغذي لمحطة السويداء، بما يعزز استقرار التغذية الكهربائية، إضافة إلى مرافقة أعمال تبديل محولة كهربائية في قرية صما الهنيدات باستطاعة 100 ك.ف.أ.

المجال الصحي

يواصل الفريق الطبي الجوال في اللاذقية وريفها تقديم خدماته للسكان، حيث قدّم 8640 استشارة طبية منذ بداية عام 2026 حتى نهاية آذار، كما يوفّر مستوصف العلمين في مدينة حماة خدماته لـ 3667 شخصاً خلال الفترة ذاتها، عبر عيادات متعددة وصيدلية ومخبر تحاليل، بدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

المجال القانوني

يواصل الفريق القانوني في فرع الرقة تقديم الاستشارات حول المرسوم رقم 13 لعام 2026 المتعلق بالمواطنين السوريين الكرد، مع توضيح التعليمات التنفيذية وآلية تقديم الطلبات والوثائق المطلوبة، بالشراكة مع مفوضية شؤون اللاجئين.

التوعية والدعم النفسي

ونفّذ المتطوعون جلسة توعية صحية في بلدة خطاب بريف حماة الشمالي بمشاركة 45 شخصاً، تناولت أهمية الإقلاع عن التدخين وممارسة النشاط البدني واتباع نظام غذائي متوازن، كما نُفذت جلسات دعم نفسي لتعزيز المرونة لدى الأطفال ومقدمي الرعاية في منطقة القدموس وريفها، بمشاركة 70 طالباً في مدرسة حمام واصل.

التعليم والدعم المجتمعي

ونُفذت مبادرة لترميم مدرسة أسعد كادك في منطقة التضامن بدمشق، شملت صيانة المرافق الصحية وتحسين الإنارة وتأهيل السور الخارجي وتوزيع حاويات قمامة، كما رافق المتطوعون 20 طفلاً في رحلة تعليمية إلى قلعة حلب للتعريف بقيمتها التاريخية.

دير الزور والرقة

ونُفذت مبادرة مجتمعية تضمنت نسج 275 قطعة قماشية وتوزيعها على الأطفال وكبار السن، فيما جرى تجهيز ملعب كرة قدم في منطقة القادسية بريف الرقة لتوفير مساحة آمنة للأنشطة الرياضية.

سبل العيش

وجرى دعم 180 مستفيداً في حي جب الجندلي بمدينة حمص، كما يواصل مستفيدون تلقي الدعم لتحسين أوضاعهم المعيشية.

البنية التحتية الحيوية





تستمر المنظمة بتنفيذ ثلاثة مشاريع في محطة معالجة مياه الخفسة بريف حلب بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تتضمن إعادة تأهيل البنية التحتية عبر تدخلات مدنية وميكانيكية وكهربائية، وتركيب كابلات توتر متوسط لربط محطات المعالجة وتأمين تغذية كهربائية مستقرة، بما يحد من الأعطال ويرفع كفاءة التشغيل، علماً أن المحطة تُعد من المصادر الرئيسية التي تزود مدينة حلب وريفها بالمياه الصالحة للشرب.

يذكر أن الهلال الأحمر العربي السوري منظمة إنسانية تأسست عام 1942 وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ولها مركز رئيسي و14 فرعاً موزّعة في جميع المحافظات السورية، إضافة إلى 75 شعبة تابعة للفروع.