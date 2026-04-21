الداخلية تواصل تنفيذ دورات تخصصية لرفع كفاءة كوادرها في معهد ضباط الأمن الداخلي

دمشق-سانا

تواصل إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية، ممثلةً بمعهد ضباط الأمن الداخلي، تنفيذ حزمة من دورات رفع الأداء والتأهيل التخصصي التي تشمل مجالات مكافحة المخدرات، وإنشاء وإدارة الحواجز الأمنية، والتواصل الفعّال مع الجمهور، وإدارة فرق العمل، إضافة إلى التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي.

وشهدت الدورات، كما ذكرت وزارة الداخلية، مشاركة عدد من الضباط وصف الضباط والأفراد من مختلف الإدارات والقيادات، في إطار تعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد المفاهيم والمعايير المهنية.

وتأتي هذه البرامج ضمن نهج الوزارة الهادف إلى تطوير قدرات كوادرها، ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة في تنفيذ المهام الأمنية بمهنية عالية واحترافية متقدمة.

الحرارة إلى انخفاض وزخات عشوائية في مناطق متفرقة من البلاد
الجو بين الصحو والغائم جزئياً وصقيع في المرتفعات الجبلية
وحدات K9 تواصل انتشارها في الرقة لتعزيز الأمن والاستقرار
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في أطراف قرية الدواية الغربية بريف القنيطرة الجنوبي
محافظ حمص يتفقد أعمال تأهيل القطاعين الصحي والتربوي في القريتين
