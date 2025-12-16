وزير الاتصالات السوري يطلع على أجنحة معرض “بيلدكس 23”

دمشق-سانا

اطلع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، وعميد كلية الهندسة المدنية بجامعة إدلب ياسر عبد الوهاب خلال جولة موسعة في المعرض الدولي للبناء والبنى التحتية والبلديات وأنظمة الأمن والسلامة “بيلدكس23″، المقام في مدينة المعارض بدمشق على أحدث ما قدمته الشركات الوطنية والعربية من تقانات مبتكرة في مجالات البناء والتشييد.

وخلال الجولة استمع الوزير هيكل، من أصحاب الشركات على مقترحاتهم وأفكارهم حول أهمية المعرض، ودورهم مستقبلاً في دعم مشاريع إعادة الإعمار، وتطوير البنية التحتية، بما يرسخ التكامل بين الجهود الرسمية والخبرة العلمية والقطاع الخاص.

وشكلت الجولة فرصة للتعرف على أبرز الحلول التي تستجيب للتحديات الراهنة في التخطيط العمراني والتحول الرقمي، بما يعزز دور المعرض كمنصة وطنية سنوية للتلاقي وتبادل الخبرات الهندسية والتقانية.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح عبد الوهاب، أن الجولة برفقة مجموعة من الطلبة، تهدف إلى تعريف طلاب الهندسة المدنية على أحدث ما تقدمه الشركات الوطنية والعربية في مجالات البناء والبنى التحتية.

وأشار عبد الوهاب، إلى أن هذه الزيارة تشكل جسراً للتواصل بين الجامعات والشركات المشاركة، بما يتيح فرص تدريب وتأهيل للطلاب، ويفتح المجال أمام توظيف الكفاءات الشابة في المشاريع المستقبلية، مؤكداً أن المعرض يمثل منصة عملية لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، ويعكس التوجه الوطني نحو إعداد جيل قادر على المساهمة الفاعلة في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

ويشارك في المعرض، الذي انطلقت أعماله أمس ويستمر لغاية التاسع عشر من شهر كانون الأول الجاري، أكثر من 400 شركة محلية ودولية، متخصصة في مواد البناء والتشييد والطاقات البديلة وتقنيات المياه.