وزير المالية: معرض دمشق الدولي يعيد وضع سوريا على خارطة التجارة العالمية

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62 أعاد الألق إلى سوريا ومد الجسور بينها وبين العالم، مشيراً إلى أهميته في تعزيز الروابط بين قطاع الأعمال والتجارة والصناعة السورية وقطاع التجارة والصناعة في الخارج.

وأوضح الوزير برنية في تصريح لـ سانا أن معرض دمشق الدولي اليوم يعكس حرص سوريا على التنمية، وعلى أن تكون جزءاً من استقرار المنطقة، منوهاً بالحضور والمشاركة العربية والأجنبية اللافتة في المعرض.

وأعرب الوزير برنية عن ثقته الكبيرة بأن المعرض سيزداد ألقاً عاماً بعد عام، ليعود كما كان عليه في الخمسينيات من القرن الماضي، قبل أن يأتي النظام البائد، بحيث تستعيد دمشق مكانها كمركز للتجارة العالمية.

ولفت الوزير برنية إلى أن معرض دمشق الدولي يشكل محطة مهمة لإعادة وضع سوريا على خارطة التجارة الدولية، مؤكداً أن سوريا تسير نحو الأفضل لتعود إلى دورها ومكانتها ليس فقط إقليمياً وإنما عالمياً.