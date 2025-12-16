حضور حكومي فاعل في معرض “بيلدكس 23” لدعم مسيرة البناء والإعمار في سوريا

دمشق-سانا

شهدت فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من المعرض الدولي للبناء والبنى التحتية والبلديات وأنظمة الأمن والسلامة “بيلدكس 23″، حضوراً واسعاً للجهات الحكومية السورية، عبر مشاركة وزارات الأشغال العامة والإسكان، والإدارة المحلية والبيئة، والطوارئ وإدارة الكوارث، إلى جانب المؤسسة السورية للبناء والتشييد، لعرض مشاريعها وخططها في إعادة الإعمار وتعزيز البنى التحتية.

وفي تصريحات لمراسلة سانا، أكد ممثلو الوزارات المذكورة، أن المعرض يشكل منصة للتعريف بإنجازات الوزارات في التخطيط العمراني، ودعم البلديات، وإزالة الأنقاض وتدويرها، وتقديم مشاريع إنشائية متكاملة، بما يعكس التزام الدولة بترسيخ التنمية المستدامة، وفتح آفاق جديدة للشراكات الوطنية والدولية.

تخطيط متوازن وشراكات جديدة

معاون وزير الأشغال العامة والإسكان لشؤون التخطيط والدراسات عماد المصري، رأى أن مشاركة الوزارة في معرض “بيلدكس 23” تعكس الدور الحكومي في دعم مسيرة إعادة الإعمار وتعزيز التخطيط العمراني المتوازن على مستوى المدن والأقاليم.

وأوضح المصري أن الهيكلية الجديدة للوزارة بعد دمج اختصاصات الأشغال العامة والإسكان تتيح تنفيذ مشاريع شاملة من البنى التحتية الكبرى وصولاً للنهوض العمراني، مشيراً إلى أن هيئة التخطيط الإقليمي أنجزت دراسة خاصة بالساحل، وتعمل على استكمال الدراسات لبقية المناطق السورية، مشدداً على أهمية التعاون مع المكاتب الاستشارية ونقابة المهندسين لضمان جودة التنفيذ.

تعزيز قدرات البلديات

مديرة الدعم التنفيذي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة ليلاس أبو جيب، بينت أن مشاركة الوزارة في الدورة الحالية لمعرض “بيلدكس 23” تؤكد التزامها بدعم مسيرة إعادة الإعمار وتعزيز قدرات البلديات ووحدات الإدارة المحلية، للتعرف على الجديد في مجال البناء، والإعمار، وفرصة لتبادل الخبرات مع مختلف الدول.

واعتبرت أبو جيب، أن هذه المشاركة خطوة عملية لترسيخ التعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين بما يضمن تطوير المدن السورية وإعادة الحياة إلى أحيائها ومرافقها.

تحقيق السلامة في الإعمار

مسؤول قسم الحماية المدنية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مولود إسماعيل، رأى أن مشاركة الوزارة في المعرض، تعكس الجهود المبذولة لحماية حياة المواطنين وإعادة الأمل إلى الأحياء المدمرة، مشيراً إلى أن كوادر الوزارة عملت على إزالة الأنقاض وتحويلها إلى مواد بناء جديدة تُستخدم في إعادة تشييد المدارس والمراكز الصحية والطرق الزراعية.

دمج الخبرات لإعادة العمران

المدير العام للمؤسسة السورية للبناء والتشييد حسن رحمون، قال: إن مشاركة المؤسسة في المعرض تجسّد الدور الوطني في إعادة الإعمار والنهوض بالقطاع العمراني، من خلال دمج خبرات خمس شركات إنشائية وكهربائية ضمن هيكلية واحدة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، مبيناً أن هذه المشاركة تمثل فرصة للتعريف بقدرات المؤسسة أمام الزوار والشركات المحلية والدولية وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية.

ويستمر معرض “بيلدكس 23” المقام في مدينة المعارض لغاية التاسع عشر من شهر كانون الأول الجاري، والمواصلات مؤمنة من وإلى مدينة المعارض، من جانب وزارة الزراعة بالبرامكة، ومن باب مصلى أمام مشفى الرشيد، ومن باب توما مقابل كازية مينا، على مدار الساعة طيلة أيام المعرض من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة السابعة مساء.