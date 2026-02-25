تكليف عدد من المهندسين بالإشراف على فروع المواصلات الطرقية في المحافظات

دمشق-سانا

أصدر المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بتكليف عدد من المهندسين الإشراف على أعمال فروع المؤسسة في المحافظات، وذلك في إطار خطة تهدف إلى رفع الجاهزية وتعزيز سرعة المعالجة والمتابعة الميدانية وضمان حسن تنفيذ المشاريع.

وحسب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تم تكليف تميم نصر الله الإشراف على فرعي المنطقة الجنوبية (درعا– والسويداء)، وهشام قوجام على فرعي المنطقة الوسطى (حمص– وحماة).

ونص القرار أيضاً على تكليف أمين عباس الإشراف على فرع دير الزور، ووليد الصالح على فرع الرقة، وعمار الأصفر على فرعي المنطقة الشمالية (حلب– وإدلب).

وأوضح القرار أن المهندسين المكلفين يتولون مهام الإشراف والتنسيق والمتابعة الفنية لأعمال الفروع، والتواصل المباشر مع إداراتها لضمان تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة، كما تشمل مهامهم إعداد تقارير دورية حول واقع العمل الفني، والتنسيق مع المديريات المختصة في الإدارة العامة لمعالجة أي معوقات، بما يسهم في رفع جودة التنفيذ وتحسين كفاءة الأداء.

وأكدت المؤسسة في هذا الإطار أن هذا الإجراء يأتي في سياق إعادة هيكلة منظومة الإشراف الميداني، وتوحيد آليات المتابعة بين الإدارة العامة والفروع، بما يضمن سرعة الاستجابة الفنية، ومعالجة الملاحظات الطارئة، وفق البرامج الزمنية المحددة.

وتتولى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية تنفيذ وصيانة مشاريع الطرق المركزية والجسور والأنفاق في مختلف المحافظات، وتشرف على شبكة طرق تعد شرياناً أساسياً لحركة النقل والتنمية الاقتصادية.