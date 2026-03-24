وزارة الطوارئ تحذّر من آثار المنخفض الجوي المستمر حتى مساء الجمعة

دمشق-سانا

حذّرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، اليوم الثلاثاء، من آثار المنخفض الجوي الثالث الذي ستشهده البلاد، اعتباراً من ظهر اليوم وحتى مساء يوم الجمعة المقبل، وتمتد ذروة فعاليته من ظهر الأربعاء وحتى فجر الجمعة.

وأشارت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في بيان لها، إلى أن المنخفض الجوي يترافق بهطولات مطرية رعدية متوسطة إلى غزيرة على عموم المناطق السورية، وخاصة الشرقية والجزيرة، وتتحول التساقطات إلى ثلوج فوق مرتفعات القلمون والحرمون، مع هبات رياح قوية إلى عاصفة يوم الجمعة، بينما يكون البحر مضطرباً وعالي ارتفاع الموج.

هطولات مطرية

أكدت دائرة الإنذار المبكر والتأهب، أنه بناء على ما ذكر، يحذر من وجود هطولات مطرية غزيرة في الحسكة ودير الزور وشرق وجنوب الرقة، ومتوسطة إلى غزيرة في إدلب وحلب وحماة وريف دمشق الغربي والشمالي والقنيطرة وغرب درعا والسويداء وشمال وغرب الرقة، إضافة إلى هطولات متوسطة الغزارة تغزر أحياناً جنوب وشرق دمشق، وبقية مناطق درعا والسويداء.

ووفق الدائرة، تتجاوز هبات الرياح 80 كم/ساعة في جبال الساحل وغربي محافظات حمص وحماة ودير الزور، ومرتفعات جبل العرب، بينما تكون ما بين 65 و80 كم/ساعة في محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا والقنيطرة وطرطوس واللاذقية وحماة وحمص وجنوب الرقة ودير الزور، كما تكون ما بين 50 و65 كم/ساعة في إدلب وحلب والحسكة وبقية مناطق الرقة.

اتخاذ الاحتياطات اللازمة

دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب إلى ضرورة الامتناع عن ركوب البحر، سواء للتنقل أو التنزه أو الصيد، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للمنازل القريبة من الأنهار، تحسباً لارتفاع منسوب المياه، والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم المخاطرة وقطع أي مجرى مائي مهما بدت نسب المياه منخفضة.

كما شددت على أهمية تجنب السير في الطرقات التي غمرتها المياه، والطرقات الزراعية، وعدم الاقتراب من أي مجرى مائي، وذلك لتجنب خطر الانزلاق والسقوط، وحماية الأطفال وكبار السن والنساء وذوي الإعاقة من الاقتراب من مجاري السيول، وعدم المخاطرة بالتصوير أو الاقتراب لمشاهدة السيول.

وأشارت الدائرة إلى ضرورة الابتعاد عن الجسور المبنية فوق المجاري المائية في حال شهدت جرياناً قوياً وكبيراً للمياه وعدم المجازفة بعبورها بالآليات، وعدم إيقاف السيارات في مناطق منخفضة أو قرب المجاري المائية، وعدم استعمال الهواتف المحمولة تحت العواصف الرعدية.

كما دعت إلى عدم الوقوف قرب الأشجار وأبراج الكهرباء أثناء العواصف الرعدية، وتخفيف السرعة على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية غزيرة.

ولفتت الدائرة إلى أهمية الامتناع عن الوقوف في الأماكن المرتفعة أو قرب الأشجار الكبيرة وأبراج الكهرباء وخاصة في المناطق التي تشهد هبات تتجاوز 80 كم في الساعة، وتثبيت الخيام بشكل جيد والابتعاد عن الأبنية والجدران المتصدعة والتي قد تنهار بفعل هبات الرياح القوية وتثبيت الأشياء القابلة للتساقط.