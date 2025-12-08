طيارون شراعيون عالميون يستعدون للمشاركة في احتفالات ذكرى تحرير سوريا غداً

دمشق-سانا

يستعد 130 طياراً شراعياً وقافزاً بالمظلات من 35 دولة حول العالم من بينهم أصغر قافز في الوطن العربي، للمشاركة في الاحتفالات الوطنية بمناسبة ذكرى تحرير سوريا عبر تقديم عروض جوية غداً بدمشق.

عروض جوية استعراضية وتجهيزات مكثفة في مطار المزة

مدير نادي الطيران الشراعي السوري طارق سعدة أكد في تصريح لـ سانا، أن الفريق يجري اليوم تدريبات مكثفة في مطار المزة استعداداً للعرض الجوي الكبير الذي سيقام غداً في هذه المناسبة الوطنية.

وأوضح سعدة أن 130 قافزاً بالمظلات وطياراً شراعياً يشاركون في هذه الفعالية، مشيراً إلى أن جميع المشاركين قد أتموا تدريباتهم اللازمة وهم جاهزون لتقديم عرض رائع جداً غداً بمناسبة عيد التحرير.

وبيّن سعدة أن فعاليات الغد ستتضمن ثلاثة عروض جوية، يشمل الأول استعراضاً بالباراموتور بالاشتراك مع وزارة الدفاع، بالإضافة إلى عرض ليلي من الألعاب النارية والأكروبات فوق ساحة الأمويين، وعرض ثالث سيتضمن التحليق بأعلام الدول المشاركة.

أصغر قافز عربي يستعد للتحليق احتفالاً بتحرير وطنه

من جانبه، تحدث أصغر قافز بالمظلات وطيار باراموتور، مجد أبو عيوش عن مشاركته، مبيناً أنه يبلغ من العمر ست عشرة سنة ويعتبر الأصغر في الوطن العربي في هذا المجال.

وقال أبو عيوش: “تدربت في مدينة بنغازي الليبية وبدأ طموحي قبل عام عندما كنت أشاهد الناس تحلق في السماء، فأعجبتني الفكرة وأحببت أن أكون مثلهم”، مضيفاً: “إنه شارك في خمس وعشرين قفزة في ليبيا”.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالات قائلاً: “عندما أبلغنا مدير النادي بوجود عرض في سوريا بمناسبة التحرير، فرحت كثيراً لكوني قادماً إلى بلدي وسأشارك أهلي هذه المناسبة”.

ويستعد السوريون للاحتفال غداً في الثامن من شهر كانون الأول بالذكرى الأولى لتحرير سوريا من نظام الأسد المجرم، في ولادة جديدة حلم بها الشعب السوري منذ اللحظة الأولى لانطلاق ثورته في آذار 2011، وقدّم من أجلها نحو مليون شهيد إضافة إلى ملايين المهجرين واللاجئين.