التجارة الداخلية في طرطوس تحدد ضوابط عمل معاصر الزيتون وتضبط ‏معصرة مخالفة

طرطوس-سانا
حددت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس ضوابط لعمل معاصر الزيتون خلال الموسم الحالي، لضمان دقة الوزن وجودة الزيت وسلامته، وحماية حقوق المزارعين والمستهلكين.
ونشرت المديرية عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الإثنين مجموعة من الضوابط والإرشادات لأصحاب المعاصر، تضمنت الالتزام بالأسعار وأجور الخدمات ونسب الزيت المحددة من الجهات المختصة، والإعلان عنها بوضوح، ومعايرة الموازين دورياً، وتنظيم سجلات دقيقة لعمليات العصر، بما يضمن الشفافية ويحد من التلاعب بالأوزان.
وشملت الاشتراطات الفنية ضبط أجهزة الطرد المركزي بما يضمن ألا تتجاوز نسبة الزيت المتبقية في العرجون الجاف 8 بالمئة، وأجهزة الكبس الهيدروليكي 11 بالمئة، وألا تتجاوز نسبة الزيت في ماء الجفت 0.5 بالمئة، ونسبة المواد الصلبة الكلية 7 بالمئة.
كما أكدت المديرية ضرورة الحفاظ على نظافة المعاصر وأدواتها، والتخلص السليم من مياه الجفت، واستخدام أوعية مطابقة للمواصفات الغذائية لحفظ الزيت، والتقيد بالشروط الصحية والبيئية، ومنع الغش والتلاعب في مختلف مراحل الإنتاج.
ضبط معصرة مخالفة
وفي إطار متابعة تطبيق هذه الضوابط، نظمت المديرية خلال جولة رقابية في ريف المحافظة اليوم، ضبطاً تموينياً بحق معصرة زيتون لاستخدامها ميزاناً يعطي قراءات غير صحيحة تؤدي إلى نقص الوزن.
وأوضح رئيس شعبة المقاييس القانونية في المديرية سامي سليمان، في تصريح لـ سانا، أن الجولة شملت معايرة الموازين والتحقق من مطابقتها للمعايير المعتمدة، مؤكداً استمرار الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حمايةً لحقوق المزارعين والمستهلكين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم عمل معاصر الزيتون خلال الموسم الحالي، وتعزيز الرقابة على عمليات العصر والوزن، وضمان جودة المنتج وسلامته.