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التجارة الداخلية في طرطوس تحدد ضوابط عمل معاصر الزيتون وتضبط ‏معصرة مخالفة

photo 1 2026 11 02 22 48 22 التجارة الداخلية في طرطوس تحدد ضوابط عمل معاصر الزيتون وتضبط ‏معصرة مخالفة
جولة رقابية نفذتها دورية مختصة بمشاركة رئيس شعبة المقاييس القانونية المهندس سامي سليمان، شملت معايرة الموازين المستخدمة في معاصر الزيتون والتحقق من دقتها-طرطوس- مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس

طرطوس-سانا‏‏

حددت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس ضوابط لعمل ‏معاصر الزيتون خلال الموسم الحالي، لضمان دقة الوزن وجودة الزيت ‏وسلامته، وحماية حقوق المزارعين والمستهلكين.‏

photo 5 2026 11 02 22 48 22 التجارة الداخلية في طرطوس تحدد ضوابط عمل معاصر الزيتون وتضبط ‏معصرة مخالفة

ونشرت المديرية عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الإثنين مجموعة من ‏الضوابط والإرشادات لأصحاب المعاصر، تضمنت الالتزام بالأسعار وأجور ‏الخدمات ونسب الزيت المحددة من الجهات المختصة، والإعلان عنها ‏بوضوح، ومعايرة الموازين دورياً، وتنظيم سجلات دقيقة لعمليات العصر، ‏بما يضمن الشفافية ويحد من التلاعب بالأوزان.‏

وشملت الاشتراطات الفنية ضبط أجهزة الطرد المركزي بما يضمن ألا ‌‏تتجاوز نسبة الزيت المتبقية في العرجون الجاف 8 بالمئة، وأجهزة الكبس ‌‏الهيدروليكي 11 بالمئة، وألا تتجاوز نسبة الزيت في ماء الجفت 0.5 بالمئة، ‌‏ونسبة المواد الصلبة الكلية 7 بالمئة.‏

كما أكدت المديرية ضرورة الحفاظ على نظافة المعاصر وأدواتها، والتخلص ‌‏السليم من مياه الجفت، واستخدام أوعية مطابقة للمواصفات الغذائية لحفظ ‌‏الزيت، والتقيد بالشروط الصحية والبيئية، ومنع الغش والتلاعب في مختلف ‌‏مراحل الإنتاج.‏

ضبط معصرة مخالفة

photo 2 2026 11 02 22 48 22 التجارة الداخلية في طرطوس تحدد ضوابط عمل معاصر الزيتون وتضبط ‏معصرة مخالفة

وفي إطار متابعة تطبيق هذه الضوابط، نظمت المديرية خلال جولة رقابية ‌‏في ريف المحافظة اليوم، ضبطاً تموينياً بحق معصرة زيتون لاستخدامها ‏ميزاناً ‏يعطي قراءات غير صحيحة تؤدي إلى نقص الوزن.‏

وأوضح رئيس شعبة المقاييس القانونية في المديرية سامي سليمان، ‏في ‏تصريح لـ سانا، أن الجولة شملت معايرة الموازين والتحقق من مطابقتها ‌‏للمعايير المعتمدة، مؤكداً استمرار الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق ‌‏المخالفين، حمايةً لحقوق المزارعين والمستهلكين.‏

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم عمل معاصر الزيتون خلال الموسم ‌‏الحالي، وتعزيز الرقابة على عمليات العصر والوزن، وضمان جودة المنتج ‌‏وسلامته.‏

photo 3 2026 11 02 22 48 22 التجارة الداخلية في طرطوس تحدد ضوابط عمل معاصر الزيتون وتضبط ‏معصرة مخالفة
photo 4 2026 11 02 22 48 22 التجارة الداخلية في طرطوس تحدد ضوابط عمل معاصر الزيتون وتضبط ‏معصرة مخالفة
photo 6 2026 11 02 22 48 22 التجارة الداخلية في طرطوس تحدد ضوابط عمل معاصر الزيتون وتضبط ‏معصرة مخالفة
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