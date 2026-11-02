مباحثات قطرية تركية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن ‏والاستقرار في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد ‏بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، هاتفياً اليوم الإثنين مع وزير ‏الخارجية التركي هاكان فيدان، الجهود الدبلوماسية المبذولة ‏لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأحد على ‏منصة “إكس”،أن مباحثات الجانبين الهاتفية تناولت المستجدات ‏الإقليمية والتنسيق المشترك، إضافة إلى علاقات التعاون الثنائية ‏بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.‏

من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ‏التأكيد على موقف بلاده الداعم لجميع الجهود الدبلوماسية ‏والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد ‏الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في ‏المنطقة.‏

وكان الجانبان أكدا في اتصال مماثل في الـ 25 من الشهر ‏الماضي موقف بلديهما الداعم لجميع الجهود الدبلوماسية الرامية ‏إلى ضمان حرية الملاحة البحرية، والتوصل إلى اتفاق شامل ‏يحقق سلاماً مستداماً في المنطقة.‏