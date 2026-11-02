مباحثات قطرية تركية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن ‏والاستقرار في المنطقة

الدوحة-سانا
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، هاتفياً اليوم الإثنين مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأحد على منصة “إكس”،أن مباحثات الجانبين الهاتفية تناولت المستجدات الإقليمية والتنسيق المشترك، إضافة إلى علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، التأكيد على موقف بلاده الداعم لجميع الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
وكان الجانبان أكدا في اتصال مماثل في الـ 25 من الشهر الماضي موقف بلديهما الداعم لجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ضمان حرية الملاحة البحرية، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق سلاماً مستداماً في المنطقة.