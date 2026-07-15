إكثار البذار تحدد أسعار بذار البطاطا للعروة الخريفية لعام 2026‏

دمشق-سانا
حددت المؤسسة العامة لإكثار البذار في وزارة الزراعة أسعار مبيع بذار البطاطا ناتج المشروع الوطني للعروة الخريفية لعام 2026، لمرحلتي الحقول المفتوحة والبيوت الشبكية، وذلك بموجب القرار رقم 705.
ووفق القرار، الذي نشرته المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الثلاثاء، بلغ سعر مبيع الطن الواحد من بذار البطاطا ناتج الحقول المفتوحة (إيليت) 390 دولاراً أمريكياً، فيما حُدد سعر الطن ناتج البيوت الشبكية بـ 680 دولاراً.
وبلغ إنتاج المشروع خلال عام 2025، نحو 498 طناً من بذار البطاطا من مرتبة «سوبر إيليت» في مرحلة البيوت الشبكية، ونحو 1268 طناً في مرحلة الحقول المفتوحة.