إكثار البذار تحدد أسعار بذار البطاطا للعروة الخريفية لعام 2026‏

دمشق-سانا‏

حددت المؤسسة العامة لإكثار البذار في وزارة الزراعة أسعار مبيع بذار البطاطا ناتج المشروع الوطني للعروة الخريفية لعام ‌‏2026، لمرحلتي الحقول المفتوحة والبيوت الشبكية، وذلك بموجب القرار رقم 705.‏

ووفق القرار، الذي نشرته المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الثلاثاء، بلغ سعر مبيع الطن الواحد من بذار ‏البطاطا ناتج الحقول المفتوحة (إيليت) 390 دولاراً أمريكياً، فيما حُدد سعر الطن ناتج البيوت الشبكية بـ 680 دولاراً.‏

وبلغ إنتاج المشروع خلال عام 2025، نحو 498 طناً من بذار البطاطا من مرتبة «سوبر إيليت» في مرحلة البيوت ‏الشبكية، ونحو 1268 طناً في مرحلة الحقول المفتوحة.‏