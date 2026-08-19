البدء بتنفيذ المجبول الإسفلتي للمتحلق الشرقي في خان أرنبة بالقنيطرة

القنيطرة-سانا

باشرت مديرية الخدمات الفنية في محافظة القنيطرة، أمس الإثنين، تنفيذ طبقة مجبول إسفلتي أساس للمتحلق الشرقي في بلدة خان أرنبة بالقنيطرة بطول كيلومتر واحد وعرض 7 أمتار، تمهيداً لاستكمال القميص الإسفلتي خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح مدير الخدمات الفنية بالقنيطرة، شحادة العرنوس، لمراسل سانا، أن الطريق كان مدرجاً ضمن خطة العام الماضي إلا أن عدم توافر مادة (60/70) في مصفاة حمص حال دون تنفيذه في موعده المحدد.

وبيّن العرنوس أنه مع استئناف العمل بمصفاة حمص بداية العام الجاري، تمكنت المديرية من استجرار كامل الكميات المطلوبة للبدء بتنفيذ طبقة الأساس، لافتاً إلى أن المديرية باشرت حالياً بتنفيذ طبقة المجبول الإسفلتي الأساس، على أن تستكمل مد القميص الإسفلتي للطريق خلال هذا الأسبوع، وإنجاز جميع الأعمال وفق البرنامج الزمني المعتمد.